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С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня

Потерь с украинской стороны нет. 

С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня
Фото: 24tv.ua

С начала суток 31 января в зоне боевых действий на Донбассе оккупационные войска шесть раз нарушили режим тишины, потерь с украинской стороны нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Рядом с Широкиным стреляли из минометов калибра 82 мм (13 мин), гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, рядом со Старогнатовкой оккупанты применили гранатометы, неподалеку Авдеевки – гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие, в районе Лебединского – пулеметы и стрелковое оружие, а рядом с Викторовкой устроили обстрел из пулеметов и стрелкового оружия.  

Защитников Луганского обстреляли из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Напомним, за 30 января боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных, ранив одного из них. 

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