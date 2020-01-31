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С начала года боевики на Донбассе потеряли 27 человек

Согласно штабу ООС 56 раненых и травмированных.

 

С начала года боевики на Донбассе потеряли 27 человек
Фото: middle-east-online.com

С начала 2020 года боевики на Донбассе потеряли 27 человек. Об этом на фейсбуке сообщил штаб ООС.

В штабе ООС подчеркнули, что в случае угрозы жизни и здоровью личному составу украинской армии или прорыва диверсионно-разведывательных групп противника военные открывают ответный огонь. Исходя из этого, по данным разведки, потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 составили:

  • 27 человек погибших;
  • 56 человек раненых или травмированных;
  • 5 единиц вооружения и техники (2 автомобиля "Урал", 2 БПЛА и один миномет).

"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - отметили в штабе ООС.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела получил ранение один украинский военнослужащий.

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