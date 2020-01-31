Киев потратит 220 млн грн на новую систему очистки дыма для завода "Энергия"

Она должна заработать в 2022 году.

Киевский мусоросжигательный завод “Энергия”, принадлежащий КП “Киевтеплоэнерго”, начал процедуру обновления системы очищения дымовых газов, образующихся в ходе работы предприятия.

Завершится строительство новой системы очистки по плану к 1 января 2022 года. Об этом на общественных слушаниях, посвященных оценке влияния проекта на окружающую среду (ОВД), сообщил директор завода “Энергия” Сергей Крикун.

В городской бюджет на 2020 год уже заложено 220 млн грн на работы в рамках проекта строительства новой системы очистки. Сейчас идет сбор замечаний к отчету ОВД, затем начнется обработка замечаний общественности и будет сделан вывод профильного министерства.

“Надеюсь, уже в этом году мы успеем провести международные торги по закупке оборудования и начнем подготовительные работы к замене системы очистки”, – отметил Крикун.

“Конечная цель строительства новой системы очистки дымовых отходов – привести их в соответствие с Директивами ЕС 2010/75/EU”, – заверил общественность Дарницкого района представитель КП “Киевтеплокоммунэнерго” Евгений Выперайленко.

Система очищения газов, которую планируют установить, будет использовать полусухой метод химической очистки газов в реакторе. Для этого используется гашеная известь (уменьшает содержание SO2 и SO3) и активированный уголь (задержка диоксинов, фуранов и тяжелых металлов).

По мнению эксперта, представителя громады района Виктора Гайдукова, представленная система очистки не будет решать проблему выбросов угарного газа, оксидов серы и азота, пылевого загрязнения. Отвечая на эти замечания, Выперайленко отметил, что часть этих элементов будут уходить в камере дообжига, а также рукавном фильтре. Пылевое загрязнение улавливают электрофильтры (которыми завод оборудован давно, срок их эксплуатации вышел, но недавно их ремонтировали).

Сергей Крикун также отметил, что снижению концентраций угарного газа и азота должен помочь температурный режим сжигания бытовых отходов. А на это, в свою очередь, влияет качество мусора.

"С сентября прошлого года мы стараемся принимать на сжигание преимущественно сухие отходы от станций сортировки мусора. В планах – переход на 100%-й прием сухих отходов", – сказал директор "Энергии".

"Но чтобы мы имели доступ к отсортированному мусору – сухим его фракциям, которые позволяют уменьшить количество выделяемых в воздух реагентов, – к вопросу сортировки должно быть внимание в том числе и общественности", – отметил Крикун.

Напомним, мусоросжигательный завод "Энергия" был открыт в Киеве в 1987 году, на данный момент это единственное предприятие такого профиля в столице.

С ростом застройки в Киеве и появлением массивов Позняки-Осокорки жилые дома подступили вплотную к району завода "Энергия". И, хотя формально санитарно-защитные нормы при строительстве не нарушены, жители Дарницкого района постоянно жалуются на специфические выбросы от мусоросжигательного, отравляющие воздух. После нескольких пиковых периодов загрязнения воздуха в столице осенью 2019 года городские власти заявили о старте проекта очищения выбросов завода "Энергия".