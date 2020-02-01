Боевики обстреляли из тяжелой артиллерии позиции украинских военных у Широкино

В пятницу, 31 января, в зоне боевых действий на Донбассе произошло восемь обстрелов.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Вблизи Широкино боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, выпустив 13 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, неподалеку Старогнатовки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

У Луганского боевики стреляли дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Рядом с Новолуганским противник совершил семь выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.

Вчера, 31 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Напомним, 30 января боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.