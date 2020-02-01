Во время испытаний недостатков в работе механизмов корабля не обнаружили.

Фото: mil.gov.ua

В Одессе для проведения части заводских морских испытаний вышел в море будущий корабль Военно-морских сил, сообщает 31 января пресс-служба Министерства обороны.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Судно заложили на заводе "Кузница на Рыбальском" и спустили на воду 23 апреля 2019 года. Сейчас его дорабатывают на предприятии "Судоверфь Украина".

По словам заместителя генерального директора по производству "Кузницы на Рыбальском" Александра Вишневецкого, корабль выполнил поставленные задачи в соответствии с запланированной программой.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Как отметили в Минобороны, во время испытаний недостатков в работе механизмов корабля не обнаружили.

Впервые об этом корабле сообщил в марте 2017 года первый заместитель командующего Военно-морских сил Украины Андрей Тарасов. Тогда стало известно, что на "Кузнице" строят судно специального назначения на базе морозильного траулера проекта 502ЕМ, модернизированного под нужды флота.

Длина корабля - 55 метров, ширина - 10 метров. Полное водоизмещение - 1200 тонн. Скорость хода - около 12 узлов. Большие трюмы позволяют разместить там крупное специализированное оборудование.