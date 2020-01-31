Зеленский подписал закон об уменьшении штрафов за нарушение КЗоТ

За единственное нарушение на протяжении года будет применяться письменное предупреждение.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который уменьшает штрафы для работодателей за нарушение Кодекса законов о труде.

На сайте парламента указано, что законопроект о внесении изменений в КЗоТ (об устранении норм, которые нарушают права и законные интересы работодателей) №1233 был возвращен с подписью президента.

Документ вносит изменения в ст. 265 КЗоТ. Теперь вместо накладывания штрафа на работодателя, который не оформил работнику трудовой договор, оформил его на неполное рабочее время, хотя он работает целый день, а также выплатил зарплату без учета единого взноса на обязательное государственное соцстрахование и налогов, будет присылаться письменное предупреждение.

Если этот работодатель на протяжении года повторно совершит нарушение, но он заплатит штраф в размере четырех минимальных зарплат, установленных законом на момент нарушения. Штраф нужно будет заплатить за каждого сотрудника, относительно которого был нарушен кодекс.

За отказ выплачивать минимальную зарплату работникам, которые находятся на военной службе, штраф уменьшили до суммы двух минимальных зарплат.

За отказ в допуске проверяющего на предмет соблюдения законов о труде штраф составит восемь минимальных зарплат и в размере одной минимальной зарплаты за повторное нарушение на протяжении года.

Напомним, что сейчас в Украине действует Кодекс законов о труде, принятый в 1971 году и менявшийся за последние годы десятки раз. Правительство предлагает заменить его новым законом "О труде".

Министр экономики Тимофей Милованов, который является одним из главных лоббистов законопроекта, настаивает, что новый закон призван вывести трудовые отношения в легальную плоскость.

Он предусматривает переход на исключительно письменную форму фиксации трудовых отношений; внедрение семи видов трудовых договоров и гибкого режима работы (фриланс, дистанционная работа), введение компенсации в размере от 1 до 6 зарплат за увольнение сотрудника по желанию работодателя.

Однако предложенный законопроект вызвал митинги у профсоюзов.