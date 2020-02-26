В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
Евро-2020 может быть отменен или перенесен
Евро-2020 может быть отменен или перенесен
Танец над пропастью. Хосни Мубарак и Украина
Танец над пропастью. Хосни Мубарак и Украина
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
Чиновник времен Януковича стал заместителем секретаря СНБО
Чиновник времен Януковича стал заместителем секретаря СНБО
Коронавирус попал в Австрию
Коронавирус попал в Австрию
Мы отказались покупать бронеавтомобили "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский
Мы отказались покупать бронеавтомобили "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский
Амман и обман. Как РПЦ хотела засудить Вселенского патриарха и что из этого вышло?
Амман и обман. Как РПЦ хотела засудить Вселенского патриарха и что из этого вышло?
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Украина вводит 50% пошлины на импорт стальных тросов из РФ

Данные меры приняты на пять лет.

Украина вводит 50% пошлины на импорт стальных тросов из РФ
Фото: samson-td.ru

Межведомственная комиссия по международной торговле решила ввести на пять лет антидемпинговую пошлину в размере 50,09% на импорт в Украину стальных проводов, тросов и канатов из РФ. Об этом свидетельствует информация из газеты "Урядовый курьер" от 25 февраля.

В соответствии с Законом Украины "О защите национального товаропроизводителя от демпингового импорта" по жалобе частного акционерного общества "Производственное объединение "Стальканат-Силур" решением МКМТ было возбуждено антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину стальной проволоки крученой, тросов, канатов без покрытия или с оцинкованным покрытием с наибольшим размером поперечного сечения более 3 мм (за исключением продукции из коррозионностойкой стали) происхождением из России.

Комиссия установила, что доля заявителя в общем производстве этих товаров в Украине превышает 50%. За 2016-2018 годы производственные мощности "Стальканат-Силур" уменьшились на 10,9%, объемы продаж указанного товара на внутреннем рынке сократились на 1,9%, уровень занятости на предприятии упал на 47,7%.

Расследование установило, что импорт в Украину указанных стальных проводов, тросов и канатов происхождением из РФ осуществлялся по ценам, которые были ниже цены продажи подобного товара отечественного товаропроизводителя на внутреннем рынке. МКМТ установила наличие причинно-следственной связи между демпинговым импортом в Украину товара происхождением из России и угрозой причинения существенного вреда национальному товаропроизводителю.

Учитывая вышесказанное МКТМ приняло решение применить антидемпинговые меры на 5 лет путем введения антидемпинговой пошлины на указанные товары по ставке 50,09%.

Напомним, в октябре 2019года президент США Дональд Трамп возобновил режим беспошлинной торговли, действующий в отношении отдельных товаров из Украины. Такое решение принято в связи с тем, что Украина "добилась прогресса в обеспечении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также