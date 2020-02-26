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Зеленский пообещал возобновить финансирование ATR

"Вопрос решится в ближайшее время".

Зеленский пообещал возобновить финансирование ATR
Фото: скрин-шот видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что жителям оккупированного Крыма нужен объективный источник информации, и пообещал обеспечить государственную поддержку крымскотатарскому телеканалу ATR.

Об этом он сказал во время выступления на форуме Age of Crimea в день сопротивления российской оккупации Крыма.

"Я хочу заверить, что канал ATR продолжит свое вещание. Никто не лишит их государственной поддержки. Этот вопрос решится в ближайшее время", - сказал президент.

Напомним, что с 1 апреля 2015 года ATR прекратил аналоговое вещание на территории аннексированного Крыма, так как ему не выдали российскую лицензию. С 17 июня 2015 года ATR вещает из Киева. Владелец телеканала - крымский татарин Ленур Ислямов, который был одним из организаторов гражданской блокады полуострова.

В 2016 году Верховная Рада разрешила направлять средства госбюджета на поддержку телеканала ATR.

В январе 2019 владелец ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал недополучил средства из госбюджета, сократил часть коллектива и производство собственных программ и может вообще прекратить вещание.

В то же время министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что телеканал не получил финансирование из госбюджета, потому что возникли разногласия в трактовке закона о публичных закупках между каналом и Государственным казначейством. Как указал глава ведомства, сейчас стороны находятся в процессе поиска решения.

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