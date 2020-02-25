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Коболев: низкие цены на газ в Европе сохранятся еще 2-3 года

"Мировой рынок LNG перенасыщен".

Коболев: низкие цены на газ в Европе сохранятся еще 2-3 года
Фото: Макс Левин

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что в Европе в ближайшие 2-3 года будут сохраняться низкие цены на газ.

Об этом он сказал в ходе Украинского энергетического форума в Киеве, пишет УНИАН.

Снижение цен связано с излишком предложения сжиженного природного газа (LNG) на рынке.

"Благодаря LNG европейский рынок газа сильно изменился в прошлом году. Мы в «Нафтогазе» ожидаем, что эти изменения будут устойчивыми в течение ближайших 2-3 лет", - сказал Коболев.

"Мировой рынок LNG перенасыщен. Летом производятся большие объемы, которые негде хранить. Есть ограниченные хранилища в Европе, потребители в Азии не могут их хранить, так как у них нет таких хранилищ, а потребление падает. Соответственно весь этот газ идет на европейский рынок, где создается излишек предложения, и цена проваливается до очень низкого уровня. Эта тенденция будет иметь место в течение нескольких следующих лет", - сказал Коболев.

Напомним, что к европейским котировкам привязана цена на газ для Украины. Благодаря этому стоимость газа для населения в феврале снизилась почти до 4-летнего минимума.

Утвержденный порядок будет действовать до мая, когда Украина должна полностью либерализовать рынок и цены для домохозяйств сравняются с ценами для промышленности.

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