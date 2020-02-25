Зеленский анонсировал создание госкомитета по угольной промышленности

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание государственного комитета по угольной промышленности.

Об этом он сказал на совещании работников угольной промышленности.

"Мы поддерживаем ваше предложение создать Госкомитет по угольной промышленности. Обязательно это сделаем. Не переживайте, я же не Хрущов, я вас внимательно слушал", - сказал Зеленский в ответ на выступления участников совещания.

До осени 2019 года в Украине существовало Министерство энергетики и угольной промышленности. Потом его реорганизовали путем присоединения к Министерству экологии и природных ресурсов. Новый орган получил название Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

Также Зеленский сказал, что государство должно создать гарантированный рынок угля - то есть выкупать излишек угля, добываемый шахтами.

"Сегодня Украина добывает больше угля, чем может продать. Но это не проблема шахтеров. Задача профильного министерства - определить, какими должен быть энергобаланс Украины и доля тепловой генерации в нем. Должен быть гарантированный рынок сбыта угля. Это рынок сбыта украинским ТЭС. Дальше государство должно защитить украинский уголь. Должен быть долгосрочный энергетический баланс. Должны понять, сколько угля нам нужно на следующие 10 лет", - сказал президент.