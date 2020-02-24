"Укрнафта" дала приватовской компании пятилетнюю рассрочку на погашение долга 2,5 млрд гривен

"Укрнафта" подписала мировое соглашение с ООО "Котлас", предоставив ему до конца 2025 года рассрочку для погашения долга за нефть в размере 2,48 млрд грн.

Как сообщает enkorr, мировое соглашение утверждено Восточным апелляционным хозяйственным судом (Харьков) 10 февраля и обнародовано в Едином госреестре.

По его условиям, "Колтас" должен ежеквартально погашать в среднем по 103 млн грн чистого долга. Первый платеж в размере 97,56 млн грн должен быть осуществлен до 31 марта 2020 года. На период действия мирового соглашения - с 1 января 2020 по 31 декабря 2025 года - применяются проценты к сумме долга по ставке 14,4% годовых с НДС.

"Укрнафта" отказалась от любых штрафов с момента возникновения долга до утверждения судом мирового соглашения. По подсчетам издания, это около 585 млн гривен.

Подписанию мирового соглашения предшествовала добровольная уплата "Котласом" 176 млн грн в декабре 2019 года. Это примерно 6% от общей суммы чистого долга. Еще 44 млн грн были уплачены в период 2017-2019 годов.

ООО "Котлас" - крупнейший должник "Укрнафты" и одна из двух десятков компаний, которые были задействованы в выводе свыше 15 млрд грн из нефтяной компании в 2015 года. Из этой суммы около 7,7 млрд грн было выведено путем безоплатной отгрузки до 1 млн т сырой нефти в адрес 5 компаний. Остальная часть — авансы за нефтепродукты на сумму 7,5 млрд грн.

По данным Единого госреестра судебных решений, "Укрнафта", помимо Котласа, в январе-феврале подписала мировые соглашения с остальными 4 компаниями, которым в 2015 г. безоплатно отгрузила почти 1 млн тонн нефти

Такие соглашения заключены с компаниями "Прикарпатьенефтетрейд" (долг перед "Укрнафтой" 1,81 млрд грн) и "Гарант-УТН" (649 млн грн), "Техтрейд групп" (1,1 млрд грн), "Галнафта" (1,32 млрд грн). При этом по состоянию на 24 февраля, в Едином госреестре не обнародованы решения суда об утверждении этих мировых соглашений. Соответственно параметры этих договоров на данный момент неизвестны.

Подписание мировых соглашений, которыми урегулируется задолженность 5 компаний, получивших в 2015 г. нефть на сумму 7,7 млрд грн, предшествовало заявлению директора НАБУ Артема Сытника о подготовке проектов обвинительных актов по делу о хищении средств из "Укрнафты".