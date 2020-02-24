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Молдова может покупать европейский газ на 16% дешевле, чем у "Газпрома", - "Оператор ГТС Украины"

Молдова может закупать европейский газ через Украину.

Молдова может покупать европейский газ на 16% дешевле, чем у "Газпрома", - "Оператор ГТС Украины"
Фото: depositphotos

Молдова может закупать европейский газ через Украину дешевле, чем по контракту с российским "Газпромом". Об этом у себя на фейсбуке написал гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он отметил, что снижение цен на газ на европейских хабах привело и к снижению цен в Украине: последние торги на Украинской энергетической бирже закончились по цене чуть ниже 4000 грн с НДС.

"Подписанные в конце декабря новые межоператорские соглашения на границах вместо транзитного контракта 2009 года открывают новые возможности и для наших соседей. Теперь и они могут свободно использовать нашу инфраструктуру ГТС для поставок газа из ЕС", - сообщил Макогон.

По его словам, Молдова сейчас покупает газ у Газпрома по 174 доллара. Если закупать его из ЕС с поставкой через Украину, то цена на входе в Молдову будет около 146 долларов. Экономия порядка 28 долларов (-16%).

"Не знаю, сможет/захочет ли Молдова начать поставки из ЕС, но аргументы для переговоров явно есть", - отметил он.

Напомним, 31 декабря Молдова и "Газпром" продлили на один год срок действующих контрактов на транзит и поставку газа, при этом условия поставок не изменились. 

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