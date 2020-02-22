Отцепленный в Брянске вагон поезда "Киев-Москва" вернулся в Украину и прошел двойную санитарную обработку

Также принято решение заменить весь съемный инвентарь, в том числе матрасы и подушки.

Вагон поезда "Киев-Москва", который 21 февраля отцепили в Брянске из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, прошел двойную санитарную обработку, несмотря на то, что подозрение не подтвердилось.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Несмотря на то, что тесты на коронавирус были отрицательными, и тот факт, что поезд прошел санитарную обработку на территории РФ, Укрзализныця с заботой о своих пассажиров провела дополнительную профилактическую обработку СЭС всех вагонов поезда", - сказано в заявлении.

Также принято решение заменить весь съемный инвентарь, в том числе матрасы, подушки и пр.

Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев также подтвердил, что все пассажиры с поезда "Киев-Москва" были здоровы.

"Все здоровы, включая китаянку [у которой подозревали коронавирус]. Лечебным учреждением с Российской железной дорогой прорабатываются логистические вопросы с целью отправки всех граждан по запланированному ранее маршруту. Консулы контролируют. Укрзализныця подтверждает", - цитирует Погорельцева "Укринформ".

Напомним, 21 февраля в одном из вагонов поезда из Киева в Москву ехала гражданка Китая. Во время прохождения украинской границы ее предупредили, что в России введен запрет на въезд китайцев. Женщина предостережения проигнорировала и решила ехать дальше.

Российские пограничники ее сняли с поезда и отправили в инфекционную больницу. Вагон с другими пассажирами (11 украинцев, 6 россиян, 1 узбек, 1 канадец) и проводниками (2 украинцев) отправили на карантин.

Однако к вечеру того же дня стало известно, что никакого коронавируса у китаянки нет.