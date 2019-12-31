Молдова продлила контракты с "Газпромом" на один год

Компания "Молдовагаз" и российский "Газпром" продлили на один год, до 31 декабря 2020 года, срок действующих контрактов на транзит и поставку газа.

Как говорится в сообщении "Молдовагаза", компании подписали дополнения к Контракту об условиях поставки природного газа в Молдову в 2007-2019 годах и к Контракту об условиях транзита природного газа по территории Молдовы в 2011-2019 годах.

Условия поставок не меняются. Цена газа для Молдовы основана на среднеарифметическом значении цены реализации газа "Газпрома" в Европу и котировках цен на нефтепродукты.

У Молдовы есть возможность импортировать газ из Европы через Украину.

У власти в Молдове сейчас находится пророссийское социалистическое правительство.

Напомним, что Украина подписала с "Газпромом" новый транзитный контракт на 2020-2024 годы.

Срок действия контракт на поставку газа, подписанный в 2009 году, истекает 31 декабря 2019 года и не будет ни продлен, ни заменен новым.