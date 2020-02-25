Зеленский поручил провести аудит на шахтах и убрать "смотрящих"

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству энергетики и защиты окружающей среды провести аудит угольной отрасли.

Об этом он сказал на совещании работников угольной промышленности.

По его словам, главной стратегической проблемой отрасли является 15-летнее беспрерывное реформирование, которое привело к многомиллиардным убыткам для государствам. "За это время дотации государства составили почти 75 млрд гривен. Вопрос не только в том, что за эти деньги можно было создать новые производства, новые рабочие места. Вопрос еще и в том, что за эти 15 лет долги государства перед предприятиями выросли до 28 миллиардов. Странная формула", - сказала президент.

Он заявил, что "прекрасно понимает", кто ее бенефициар. "Термин "смотрящие за шахтами" должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими", - приказал Зеленский.

По его словам, масштабная коррупция стала одной из причин упадка угольной отрасли. "Лавочка должна быть закрыта", - подчеркнул Зеленский.

"Я поручаю господину Оржелю провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий. Отчитаться публично и передать результат в правоохранительные органы", - сказал он.

Президент также предложил правительству создать координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем, ранее работавшем в ДТЭК Рината Ахметова.

Напомним, что на этом совещании Зеленский также приказал за два месяца разобраться с долгами по зарплате перед шахтерами и пригрозил лишить зарплаты членов Кабмина, если эта задача будет провалена.