ПЦУ пригласила DZIDZIO выступить на съезде молодежи
ПЦУ пригласила DZIDZIO выступить на съезде молодежи
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
В Днепре произошла стрельба на остановке общественного транспорта, есть пострадавшие
В Днепре произошла стрельба на остановке общественного транспорта, есть пострадавшие
Голливудского продюсера Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и преступном половом акте
Голливудского продюсера Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и преступном половом акте
В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)
В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)
Спасатели нашли пропавших в Карпатах четверых туристов из Киева (обновлено)
Спасатели нашли пропавших в Карпатах четверых туристов из Киева (обновлено)
В результате урагана в Одессе погибла женщина
В результате урагана в Одессе погибла женщина
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Зеленский поручил провести аудит на шахтах и убрать "смотрящих"

"Отчитаться публично и передать результат в правоохранительные органы".

Зеленский поручил провести аудит на шахтах и убрать "смотрящих"
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству энергетики и защиты окружающей среды провести аудит угольной отрасли.

Об этом он сказал на совещании работников угольной промышленности.

По его словам, главной стратегической проблемой отрасли является 15-летнее беспрерывное реформирование, которое привело к многомиллиардным убыткам для государствам. "За это время дотации государства составили почти 75 млрд гривен. Вопрос не только в том, что за эти деньги можно было создать новые производства, новые рабочие места. Вопрос еще и в том, что за эти 15 лет долги государства перед предприятиями выросли до 28 миллиардов. Странная формула", - сказала президент.

Он заявил, что "прекрасно понимает", кто ее бенефициар. "Термин "смотрящие за шахтами" должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими", - приказал Зеленский.

По его словам, масштабная коррупция стала одной из причин упадка угольной отрасли. "Лавочка должна быть закрыта", - подчеркнул Зеленский.

"Я поручаю господину Оржелю провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий. Отчитаться публично и передать результат в правоохранительные органы", - сказал он.

Президент также предложил правительству создать координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем, ранее работавшем в ДТЭК Рината Ахметова.

Напомним, что на этом совещании Зеленский также приказал за два месяца разобраться с долгами по зарплате перед шахтерами и пригрозил лишить зарплаты членов Кабмина, если эта задача будет провалена.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также