Минцифры и Ericsson подписали меморандум о сотрудничестве для внедрения 5G

Заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест и директор компания Ericsson в Украине Ярослав Ницак подписали Меморандум о сотрудничестве и консультационной поддержке в сфере фиксированных и мобильных систем связи нового поколения 4G (LTE-Advanced) и 5G.

Об этом сообщается на сайте Минцифры.

Стороны поставили цель - реализовать проекты по развитию фиксированных и мобильных систем связи нового поколения 4G (LTE-Advanced) и 5G для дальнейшей информатизации страны и наращивания цифрового потенциала гражданского общества.

Отмечается, что в рамках Меморандума Ericsson и Минцифры будут изучать и применять в Украине опыт других стран, которые на сегодняшний день являются мировыми лидерами по развитию телекоммуникационной индустрии, а именно США, Южная Корея и Китай.

"Цель Минцифры - обеспечить в ближайшие пять лет покрытие большей части территории страны качественным высокоскоростным интернетом. Это возможно при условии, если в Украине будут применяться самые современные технологии. Поэтому мы должны спланировать их внедрение и создать соответствующие условия на рынке. Для этого будем использовать опыт прогрессивных стран и находить исчерпывающую информацию. Сотрудничество с компанией Ericsson, которая имеет огромный опыт работы с ведущими операторами мира, позволит нам использовать наиболее эффективные подходы других стран для разработки дорожной карты внедрения новейших технологий в Украине", - сказал Шелест.

Напомним, 17 мая прошлого года тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ о начале работы по внедрению технологии 5G в Украине.

Технология 5G позволяет использовать интернет, скорость которого превышает 4G в 20 раз, а в некоторых случаях скорость 5G может быть больше даже в 100 раз. В ведущих технологических компаниях мира, в США, Японии, Южной Корее и Китае надеются, что технология 5G значительно ускорит развитие других технологий, таких как "умный город", беспилотные автомобили и тому подобное.

Первой страной в мире, вся территория которой покрыта сетью 5G, стало Монако.