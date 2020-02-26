Минэкономики запросило 77 млрд гривен на программы господдержки в 2021-2023 годах

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предложило предусмотреть 77 млрд грн на проекты поддержки развития промышленности в 2021-2023 годах.

Об этом на брифинге в среду рассказал министр Тимофей Милованов.

"Мы подали в Бюджетную декларацию на 2021-2023 годы общую сумму 77 млрд гривен. Это достаточно большой объем денег, если, например, сравнить с объемом финансовой поддержки в агро на этот год - 4 млрд гривен. То есть мы значительно увеличиваем поддержку", - заявил он.

Из этой суммы больше 40 млрд гривен (по 13,6 млрд гривен каждый год) могут получить сельскохозяйственные производители.

Также большой объем средств заложен на развитие авиастроения и высокотехнологичных отраслей - 16 млрд гривен на три года.

По словам министра, эти предложения еще могут обсуждаться с представителями отраслей экономики, международными партнерами и гражданами. "Цифры будут схожими, если бюджет сможет это себе позволить, а конкретные программы могут немного меняться", – отметил глава Минэкономики.

"Надеюсь, нам их дадут", - сказал министр.