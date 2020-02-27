В Киеве "заминировали" Дворец спорта

Людей не эвакуировали, поскольку это ложное сообщение о минировании.

Правоохранители проверяют информацию о минировании Дворца спорта в Киеве. Об этом сообщила пресс-секретарь Печерского управления полиции Оксана Тищенко.

"Правоохранители и взрывотехники направлены, проводится проверка", - сказала она.

Информация об эвакуации людей у полиции отсутствует. При этом в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что это ложное сообщение о минировании, и подразделения ГосЧС не задействовали.

В четверг, 27 февраля, в Дворце Спорта на 11:00 был запланирован DreamBIG Forum, на котором должен выступить экс-президент Леонид Кравчук, боксер Александр Усик, предприниматель Андрей Федорив и т.д.

Напомним, сегодня также поступало сообщение о минировании Кассационного хозяйственного суда в Киеве. Людей не эвакуировали, но из-за проверки задержали судебные заседания.