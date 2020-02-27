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В Жмеринке мужчины в масках пытались сорвать сессию горсовета, есть пострадавшие

11 человек задержали, полицейские устанавливают их личности. 

В Жмеринке в Винницкой области молодые люди в масках пытались сорвать сессию Жмеринского горсовета. В результате пострадало восемь полицейских и четверо нападавших. 11 человек задержали. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции Винницкой области. 

Фото: vn.npu.gov.ua

В зал, где проходила сессия, нападавших не допустили полицейские. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, а также повредили входную дверь и мебель в помещении горсовета, разбили окна.

Фото: vn.npu.gov.ua

На данный момент правоохранители устанавливают анкетные данные 11-ти задержанных и устанавливают личности всех участников инцидента. События зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Жмеринского отдела полиции. Решается вопрос о правовой квалификации.

Агентство "Укринформ" сообщает, что после завершения инцидента, в Жмеринском городском совете сессия продолжила свою работу.

Источник агентства в горсовете предположил, что попытка неизвестных ворваться в сессионный зал связана с рассмотрением депутатами вопроса о лишении полномочий и.о. городского головы, секретаря горсовета Юрия Свитлака и, вероятно, организована его оппонентами.

Напомним, сегодня, 27 февраля на рынке "Барабашово" в Харькове произошла драка между предпринимателями и муниципальной охраной. Утром к рынку приехали сотрудники коммунальных служб, чтобы выполнить решение исполкома о сносе рекламной конструкции, мешающей строительству новой дороги через территорию рынка.

В результате у них возник конфликт с противниками строительства. Начались столкновения с применением пиротехники и слезоточивого газа. Пострадали четыре человека, они получили ожоги глаз, рук и ног. На месте событий собрались несколько сотен человек. 

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