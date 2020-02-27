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Во Львове вооруженный мужчина в маске ограбил отделение "ШвыдкоГроши"

Угрожая пистолетом, грабитель забрал 20 тыс. гривен.

Во Львове вооруженный мужчина в маске ограбил отделение "ШвыдкоГроши"
Фото: Depositphotos/Elnur

Вечером 27 февраля Львове вооруженный мужчина в маске ограбил отделение "ШвыдкоГроши" у Краковского рынка.

Как сообщил у себя в Facebook основатель сообщества Варта 1 Игорь Зинкевич, инцидент произошел в 19:00 на ул. Шпытальной, нападавший был в маске зелено-белого цвета.

Сообщается, что неизвестный мужчина в маске, угрожая пистолетом, забрал около 20 тыс. гривен и скрылся в неизвестном направлении. Нападавший был высокого роста, в темной куртке с капюшоном и в черных джинсах.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщалось, вечером 26 февраля в Киеве на ул. Гашека мужчина в военной форме с оружием ограбил "Новую почту". По разным данным, грабитель унес от 10 до 20 тыс. гривен.

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