Боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

Погиб один военнослужащий, еще один был ранен.

С начала суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли позиции ВСУ: близи населенного пункта Новомихайловка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; рядом с Красногоровкой - из станковой противотанкового гранатомета.

В районе ответственности группировки "Север" зафиксировано три обстрела: дважды неподалеку Новотошковского - из 120-мм минометов противник выпустил по нашим защитникам 30 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Орехово - из миномета калибра 120 мм.

Напомним, 26 февраля на взрывном устройстве подорвался и погиб Дмитрий Гринь, 1992 года рождения. Он проходил контрактную службу с января 2019 года.