"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
Нардеп из "Слуги народа" заразился коронавирусом (обновлено)
Нардеп из "Слуги народа" заразился коронавирусом (обновлено)
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
Время героев
Время героев
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
В Италии от COVID-19 вылечили "нулевого пациента"
В Италии от COVID-19 вылечили "нулевого пациента"
Врачи экстренной медпомощи не будут делать экспресс-тесты на коронавирус, - Минздрав
Врачи экстренной медпомощи не будут делать экспресс-тесты на коронавирус, - Минздрав
Первый пациент с COVID-19 в Черкасской области находится в Умани
Первый пациент с COVID-19 в Черкасской области находится в Умани
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
ГлавнаяПолитика

Рада передала киевским больницам 25 автомобилей

Машины временно будут использоваться медиками.

Верховная Рада во вторник передала киевским больницам во временное пользование 25 автомобилей для обеспечения потребностей врачей и медицинского персонала.

Об этом говорится на сайте украинского парламента.

Фото: rada.gov.ua

"Сегодня нашим врачам эти машины нужнее, чем Верховной Раде, поэтому я благодарю всех председателей комитетов и работников аппарата за поддержку такого решения. Движение транспорта сейчас ограничено, и самой большой помощи в таких условиях требуют именно медики. Мы все должны объединить свои усилия и максимально помогать тем, кто находится на передовой борьбы с распространением коронавируса", - заявил по этому поводу спикер парламента Дмитрий Разумков.

Вместе с автомобилями медики получат 40 тысяч литров топлива: по 12,5 тысяч литров от UPG и KLO, 10 тысяч литров от SOCAR и 5800 литров от лично Разумкова.

Еще четыре автомобиля парламент передал медикам несколько дней назад.

Фото: rada.gov.ua

Напомним, что в Киеве с 23 марта функционируют только отдельные маршруты общественного транспорта, которыми можно воспользоваться только при наличии специального пропуска и удостоверения личности.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также