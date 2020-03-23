Шмыгаль пока не видит необходимости вводить чрезвычайное положение

Премьер отмечает, что ситуация с коронавирусом пока умеренная.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пока не видит необходимости введения чрезвычайного положения по всей Украине.

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова" на канале ICTV.

"На данный момент нет необходимости введения чрезвычайного положения", - заявил он.

По мнению премьера, такое положение нужно вводить тогда, когда действительно происходит что-то чрезвычайное.

Шмыгаль отметил, что ситуация с коронавирусом пока умеренная, Кабинет министров вводит режим чрезвычайной ситуации в каждой области, где обнаруживаются заболевшие.

Ранее 23 марта Кабинет министров установил режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Режим ЧС на прошлой неделе ввели в Черновицкой, Житомирской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Харьковской областях, а также в Киеве.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения".

В то же время глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.