​Политическая подгруппа в ТКГ обсудила отдельные вопросы по предоставлению ОРДЛО особого статуса

Политическая подгруппа в Трехторонней контактной группе обсудила отдельные вопросы по предоставлению ОРДЛО особого статуса.

Об этом в своём обращении к прессе сообщила спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

В то же время дипломат отметила, что проект Консультативного совета обсуждался в "нормандском формате".

"Политическая рабочая группа обсудила аспекты, связанные с особым статусом ОРДЛО, как это предусмотрено Минскими договорённостями. Участники также приняли к сведению тот факт, что проект Консультативного совета обсуждался в «нормандском формате»", - говорится в заявлении.

Посол призвала стороны кофликта отреагировать на призыв Генерального секретаря ООН и в связи с глобальной вспышкой коронавируса полностью обеспечить прекращение огня. В то же время она акцентировала на том, что меры, принятые по противодействию пандемии, не должны препятствовать работе СММ ОБСЕ.

"Я также призываю стороны приложить максимум усилий для обеспечения того, чтобы меры, принимаемые против вспышки коронавируса, не стали дополнительным препятствием для полного и беспрепятственного доступа СММ на всей территории Украины, в соответствии с ее мандатом. Беспрепятственное пересечение линии соприкосновения также важно для деятельности международных гуманитарных организаций – таких как Международный комитет Красного Креста", - отмечается в сообщении.

Стороны обсудили дополнительные зоны для разведения сил и фортификационных сооружений, а также отметили важность разминирования гражданских объектов и окрестностей вокруг них.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам рассмотрела вопросы, касающиеся открытия новых контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения в Луганской области. Были также обсуждены вопросы подготовки к следующему обмену задержанными лицами", - отметила Грау.

В то же время, экономическая подгруппа "сосредоточила свое внимание на вопросах водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Напомним, заседание Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп проводились посредством видеоконференций с 24 по 26 марта в связи с пандемией коронавирусной болезни (COVID-19) и связанными с нею ограничениями, введенными как Украиной, так и Российской Федерацией.

Ранее обсуждалось формирование Консультативного совета в рамках функционирования политической подгруппы. Согласно позиции украинской стороны, в эту группу должны были бы входить не только представители ОРДЛО, но и временно перемещённые лица, которые вынуждены были бежать с Донбасса из-за войны. Последнее предложение было неоднозначно воспринято украинской общественностью.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представителя Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам Алексей Резников ранее заявил, что на заседании Контактной группы в режиме онлайн ничего подписывать не будут.