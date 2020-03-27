МВФ может увеличить финансирование Украины по новой программе до $8 млрд, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский констатирует, что Международный валютный фонд может увеличить финансирование Украины по новой программе до 8 млрд долларов.

Об этом он сообщил журналистам.

"Что касается МВФ, сейчас мы минимум можем получить увеличение программы до 8 млрд долларов. Если далее, в целом вместе со Всемирным банком и ЕБРР мы можем получить минимум 10 млрд долларов", - сказал президент.

По его словам, условием получения средств от МВФ является принятие земельной реформы и законопроекта о банках, так называемого, "антиколомойского" законопроекта о запрете возвращать неплатежеспособные банки бывшим собственникам.

После выполнения всех условий в течение 15 дней от МВФ может поступить первый транш в размере 1,75-2 млрд долларов.

"Я думаю, что это будут 2 млрд долларов и они поступят в госбюджет, не в НБУ, а в госбюджет", - отметил Зеленский.

Ранее сегодня Демократическая платформа "Слуги народа" выступила в поддержку "антиколомойского" закона. По мнению депутатов, его принятие - "единственный шанс избежать дефолта".

Напомним, Украина еще в конце декабря предварительно договорилась о новой кредитной программе с МВФ на сумму 5,5 млрд долларов, но до сих пор не выполнила условия фонда. Одно из них - принятие закона о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам.

19 марта стало известно, что Украина ведет переговоры с МВФ о неотложной финансовой помощи в рамках специальной программы, которую Фонд предусмотрел для развивающихся стран, которые страдают от коронавируса.