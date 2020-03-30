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Порошенко: партия "ЕС" голосовала за "антиколомойский закон" во избежание дефолта

Принятие закона глава партии называет моментом истины.

Порошенко: партия "ЕС" голосовала за "антиколомойский закон" во избежание дефолта
Фото: eurosolidarity.org

«Европейская Солидарность» поддержала так называемый «антиколомойский закон» и призвала другие фракции парламента проголосовать за этот документ, чтобы уберечь Украину от дефолта. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии, экс-президент Украины Петр Порошенко.

«У оппозиции всегда есть большое количество вопросов к законопроектам власти. Но я хотел бы, чтобы все четко понимали, что поставлено на карту. На карту поставлен дефолт Украины. Как мы к этому пришли - это вопрос третий. Но дефолт - это инфляция, это обесценивание национальных денег, другой курс национальной валюты, резкий рост безработицы, дестабилизация банковской системы. И заплатит за все это украинский народ. Наименее защищенные слои населения. Только для того, чтобы одному олигарху сохранить банк или вернуть банк », - подчеркнул Порошенко.

«На сегодняшний день - это время истины. И именно поэтому «Европейская Солидарность» и я как ее лидер будем голосовать за этот закон. Призываю всех последовать примеру «Европейской Солидарности», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, законопроект об отдельных вопросах функционирования банковской системы (№2571-д), ключевой для новой программы Международного валютного фонда (наряду с законопроектом о рынке земли), был принят в первом чтении.

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