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Порошенко требует расследовать, кто оставил армию без питания

Он напомнил, что система обеспечивала качественное питание.

Порошенко требует расследовать, кто оставил армию без питания
Фото: скрин

Лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко во время согласительного совета обратился к руководству парламента с требованием инициировать расследование, каким образом были сорваны тендеры на обеспечение питания в Вооруженных Силах.

«Хочу подчеркнуть, что я, как Верховный Главнокомандующий, вместе с "волонтерским десантом" начали эту систему питания и позволили украинским воинам качественно обеспечивать питание. Вместе с тем в конце 2019 с преступной небрежностью было сорвано проведение подготовки тендеров для тех, кто будет делать закупки для военных, и половина украинских Вооруженных Сил осталась без питания», - отметил Порошенко.

«Я требую - и я думаю, меня поддерживают лидеры фракций - тщательного расследования и привлечения к ответственности тех, кто сорвал систему питания и заключение необходимых контрактов», - отметил Петр Порошенко.

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