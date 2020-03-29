ЕС и "Голос" поддержат законопроект о банках

Решение по поводу поддержки законопроекта о продаже земли фракции пока не приняли.

Фракция "Европейская солидарность" поддержит законопроект о банках ("антиколомойский законопроект"), но пока не определилась с голосованием по поводу законопроекта о рынке земли.

Об этом сказал журналистам экс-президент, народный депутат Петр Порошенко после заседания глав фракций в Верховной Раде.

"Сегодня обсуждался законопроект о банках. Я хочу подчеркнуть, что даже те страшные испытания, которые жизнь посылает финансово-банковской системе, демонстрируют, что банковская система сегодня находится в здоровом состоянии. Поэтому мы, безусловно, приняли решение поддержать банковский законопроект, который гарантирует защиту интересов налогоплательщиков", - заявил Порошенко.

Нардеп добавил, что окончательное решение по поводу законопроекта о рынке земли ЕС примет завтра, когда будет ясен окончательный проект.

""Европейская солидарность" в этих условиях категорически против продажи земли. Нашим ультиматумом является то, что государственная земля должна оставаться государственной без ограничений терминов. Мы посмотрим, будет ли комитет учитывать наши поправки. Пока что нам сказали, что решили пойти навстречу и запретить продажу государственной муниципальной земли", - сказал Порошенко.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что фракция также поддержит законопроект о банках.

"Мы от фракции поддержали рассмотрение законопроекта о банках и считаем, что в той ситуации, в которой находится Украина, мы должны показать, что можем защитить наши интересы и не допустить дефолта. К сожалению, некоторые фракции выступили против - это "Батькивщина" и группа "За майбутнє", поэтому, по состоянию на сейчас, я так пониманию, его не будет на этом внеочередном заседании", - отметил Железняк.

Нардеп от "Голоса" также добавил, что решение по поводу законопроекта о земле фракция примет завтра после заседания комитета.

Отметим, в "Слуге народа" ранее заявляли, что намерены вынести на внеочередное заседание Рады оба законопроекта.