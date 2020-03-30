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Сивохо и "кварталовца" Ткаченко уволили с должностей советника секретаря СНБО

Оба занимались вопросами реинтеграции Донбасса. 

Сивохо и "кварталовца" Ткаченко уволили с должностей советника секретаря СНБО
Фото: facebook/Сергей Сивохо

Сергей Сивохо уволен с должности советника секретаря СНБО. Об этом в аппарате Совета нацбезопасности и обороны сообщили "Детектору медиа".

"По состоянию на 24 марта Сергей Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Максим Ткаченко по состоянию на 24 марта не занимает должность советника секретаря СНБР на общественных началах", - говорится в заявлении.

Бывший КВН-щик и шоумен Сергей Сивохо был назначен советником секретаря СНБО в октябре 2019. Он заявлял, что будет заниматься вопросами реинтеграции Донбасса.

Сергей Сивохо окончил Донецкий институт предпринимательства по специальности "менеджмент организаций" и металлургический факультет Донецкого политехнического института. Работал креативным продюсером ООО "Квартал 95", был творческим директором Украинской телерадиокомпании.

Сивохо также баллотировался в Верховную Раду по округу №49 (Дружковка, Константиновка), но стал только третьим после Валерия Гнатенко (ОПЗЖ) и Бориса Колесникова ("Оппоблок").

Бывший продюсер и генеральный директор "Квартал-концерта" Максим Ткаченко был назначен на должность советника секретаря СНБО также в октябре 2019. Он, как и Сивохо, занимался вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Фото: Facebook Максим Ткаченко

Напомним, что 12 марта презентацию Национальной платформы единства и примирения Сергея Сивохо сорвали представители Нацкорпуса. Они требовали у Сивохо ответа на вопрос: на Донбассе война или внутренний конфликт.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что считает недопустимым произошедшее с его советником Сергеем Сивохо на презентации "Национальной платформы примирения и единства".

При этом он подчеркнул, что Сивохо является его советником на общественных началах и представлять позицию ведомства он не уполномочен.

После этого нардеп от фракции "Слуга народа" Егор Чернев обратился с депутатским обращением к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить его советника Сергея Сивохо.

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