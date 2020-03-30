На сайте Рады появилась повестка дня внеочередного заседания

Законопроекты о банках и земле рассматриваться пока не будут.

Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник рассмотрит 13 вопросов, среди которых борьба с коронавирусом и назначение новых министров.

Об этом говорится в повестке дня заседания, обнародованной на сайте парламента.

В ней нет ни закона о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам, ни земельной реформы. По словам главы фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, эти вопросы могут вынести на еще одно внеочередное заседание. Не исключено, что оно также состоится в понедельник.

Внеочередное заседание начнется в 14:00, на нем будут рассматривать:

законопроект №3268 об обеспечении лечения коронавирусной болезни COVID-19; законопроект №3275 о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19; законопроект №3271 об уголовной ответственности за контрабанду товаров противоэпидемического назначения; законопроект №3276 об особенностях судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве на период карантина; законопроект №3277 об онлайн-заседаниях комитетов Верховной Рады на период карантина; проект постановления №3278 о бессрочной отмене пленарных заседаний до конца карантина; увольнение министра финансов Игоря Уманского; увольнение министра здравоохранения Игоря Емца; назначение министром финансов Сергея Марченко; назначение министром здравоохранения Максима Степанова; назначение министром энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец; законопроект №3279 о внесении изменений в госбюджет; законопроект №3260 о сокращении сроков подачи альтернативных проектов к законопроекту о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам.

Напомним, что президент Владимир Зеленский накануне предупредил депутатов, что от их решения в понедельник зависит, получит ли Украина 10 миллиардов долларов международной финансовой помощи или столкнется с угрозой дефолта.