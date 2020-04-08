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В ВСУ обнаружили пятый случай коронавируса

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 118 человек.

В ВСУ обнаружили пятый случай коронавируса
Фото: EPA/UPG

По состоянию на утро 8 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано пять случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, из них один летальный.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в фейсбуке.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 118 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 19.

Новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона. С 3 апреля он находился на самоизоляции после контакта с больным. Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медиков. Лица которые с ним контактировали, также находятся на самоизоляции.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется в время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, о первом случае коронавируса в Киевском гарнизоне сообщили 2 апреля. Больной находился на самоизоляции с 23 марта.

Ранее COVID-19 также диагностировали у врача Хмельницкого военного госпиталя.

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