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Главный санврач считает преждевременными разговоры о снятии карантина

"Комментировать будем не раньше чем через 10 дней".

Главный санврач считает преждевременными разговоры о снятии карантина
Виктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко считает преждевременными разговоры о снятии карантина.

Об этом он сказал на брифинге в среду.

"Сейчас мы наблюдаем за развитием эпидситуации в Украине, мы сравниваем сценарии, которые происходят в странах ЕС, а также странах-соседях, которые позже нас внедрили карантинные меры. Решение об отмене карантина будет приниматься ближе к сроку его завершения. Сейчас только третий день усиленных мер, комментировать будем не раньше чем через 10 дней",- сказал он.

Напомним, что карантин в Украине ввели 12 марта, а в начале апреля его максимально ужесточили - запрещено посещать общественные места без маски и собираться более чем по двое.

Согласно решению Кабинета министров, такие меры будут действовать до 24 апреля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что с конца апреля карантин может быть ослаблен, но отменять полностью его пока не собираются.

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