Школа на відстані

«Ідеальний газ – це газ, взаємодією між молекулами якого ми нехтуємо». Чесно кажучи, ще пару тижнів тому я не думав, що знову говоритиму ці слова біля шкільної дошки. До обрання депутатом я викладав фізику, але останнім часом зосередився на законотворчості. Та коли через карантин ми запустили проект «Всеукраїнська школа онлайн», я охоче приєднався до нього. У понеділок відбувся мій дебютний урок для 10-х класів на тему «Випаровування і конденсація. Насичена і ненасичена пара».

Які мої враження? Я у захваті! Над проектом працює суперкоманда: це я можу сказати як про організаторів – Офіс Президента, Комітет Верховної Ради з питань освіти, Міністерство освіти і науки – так і про вчителів. Ці педагоги – справжні освітні легенди України. До кінця проекту вони стануть реальними зірками.

Є відчуття величезної відповідальності. Ми робимо щось таке, чого в країні раніше не було. Ми на початку чогось великого, масштабного, цікавого. Так, саме на початку. Бо я переконаний: дистанційна шкільна освіта обов'язково має розвиватися і після закінчення карантину.

Ідея такої освіти не нова. В Україні вже існувала практика окремих онлайн-курсів з підготовки до ЗНО. Особисто я ще до обрання депутатом також займався цим питанням. Але так швидко, в такому масштабі, з такою класною командою – ще не було. Як кажуть: не було щастя, так нещастя допомогло.

По закінченню карантину я продовжу працювати над тим, щоб в Україні така повноцінна платформа з'явилась. Дистанційній освіті бути!

Кому це потрібно? Наведу декілька прикладів.

Діти з особливими потребами. Нам важливо напрацювати для них повну базу уроків і додати туди інші засоби, які надає інтернет: тести, тексти, тренажери. Тобто зробити повноцінний навчальний комплекс.

Мешканці тимчасово окупованих територій. Дистанційно вони зможуть отримувати знання за українською програмою і потім вступати до наших вузів. Побудувати такий гуманітарний міст – мегаважливо.

Сільська місцевість. Маємо лише декларацію про рівний доступ до освіти. Але результати ЗНО і міжнародних досліджень PISA свідчать: у нашій державі є шалений розрив між доступом до якісної освіти у великому місті та селі.

Вечірні класи. На цьому напрямку якість освіти поки що страждає, і онлайн-уроки могли б суттєво покращити її.

Вчитель на заміну. Знайома ситуація: основний викладач захворів, а той, хто йде на заміну, не готовий до цього уроку. Взяв і увімкнув відео – проблему вирішено.

Подібні приклади можна наводити й далі. Онлайн-освіта – це величезний проект. Ми ведемо діалог з міністерством про окремий Всеукраїнський центр дистанційної освіти, щоб напрацювати різний контент і формати.

А поки – залишаємося вдома і вивчаємо фізику по телевізору. Впевнений: наші уроки за рейтингом поб'ють популярні телешоу.