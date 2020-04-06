Про реформу «вторинки» і децентралізацію

З 1 квітня в Україні розпочався другий етап медичної реформи. Тепер гроші «підуть за пацієнтом» у поліклініки та спеціалізовані медзаклади, а за кожну надану послугу лікарня буде отримувати кошти від Національної служби здоров'я . В Опішнянській ОТГ реанімувати та реформувати «вторинку» розпочали набагато раніше ніж з 1 квітня 2020 року. Адже на Полтавщині почали впроваджувати пілотний проект реформи вторинної ланки медичної допомоги ще з минулого року. Тому я з упевненістю можу сказати – «вторинка» у нас досі «жива» тільки завдяки органам місцевого самоврядування, місцевим та районним радам, які здійснювали шалені вливання зі своїх бюджетів, хоча могли би витратити ці кошти на розвиток інфраструктури. Адже в селі лікарі просто фізично не здатні надати послуги, за які найбільше платить НСЗУ, операції на серці та інше.

Фото: Макс Требухов

Я не проти реформ – вони потрібні, але варто сказати чесно – зараз ми скидаємо всю медицину з держави на плечі місцевих рад, а за собою лишаємо право спускати розпорядження та накази: забезпечити наявність, створити присутність, підвищити зарплати і таке інше, забуваючи сказати, де взяти на це кошти. От і виходить, як в тому серіалі «Слуга народу», коли купа керівників дають розпорядження, а виконувати доводиться бабусі в будівельному жилеті.

Наведу вам приклад з реального життя: на території Опішнянської громади розташоване інфекційне відділення, яке розраховане на 15 ліжко-місць. За необхідності можна додати ще 40 ліжок. На 2-му поверсі будівлі є приміщення, де колись функціонувало терапевтичне відділення. Тут можна було б розмістити до 50-ти людей. Все, що треба зробити – це ремонт, фінансування якого, готова взяти на себе Опішнянська ОТГ. Проте, приміщення лікарні перебуває на балансі Зіньківської районної ради. Не зрозуміло, кому воно буде належати у процесі реформування. Тому ми спрацювали на випередження і на початку року звернулися до районної ради з проханням передати на баланс Опішнянської ОТГ дане приміщення. І поки триває процес його передачі (який з об'єктивних причин може затягнутися на місяці) ми не можемо робити там ремонт. Крім того, зараз в державі заблокований процес здачі в оренду комунального майна. Через бюрократію у нас зв'язані руки. Приміщення є, гроші на його ремонт є, а розпочати роботу ми не можемо через підпорядкування району. А в ситуації, коли коронавірус поширився по всій Україні, цю частину споруди можна було б використовувати не лише для лікування, а й для обсервації людей.