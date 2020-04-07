Обсервація, ізоляція чи імітація?

Рішення за зразком держави Ізраїль видається правильним лише на перший погляд. І ось чому. Владні ресурси на місцях, котрі можуть бути скеровані на боротьбу з епідемією, є вкрай обмежені. До них належить час та гроші (публічні та пожертви), помножені на управлінський хист.
Отже, кілька цифр для тих, хто з турботою про країну приймав/рекомендував/ тиснув, щоб ухвалити саме таке рішення про обов’язкову обсервацію.
Львівщина
Щодня пункти пропуску перетинає приблизно 500 осіб пішими і стільки ж на авто (легкові та, ймовірно, на перспективу і фури). Таким чином, на обсервацію має щодня скеровуватися близько 1000 осіб, для котрих необхідно облаштувати не лише чотирнадцятиденне перебування в окремих номерах з особистими вигодами, але й харчування, відстій та охорону транспорту, яким прибуватимуть, транспорт для перевезення та забезпечити тисячі інших логістичних ланцюжків. Сума публічних або інших фінансів, котра щодня залучатиметься на ці цілі, сягатиме мільйон на день і збільшуватиметься в арифметичній прогресії. Важко облікувати затрати на це часу, але у всіх цих процесах будуть задіяні, без применшення, тисячі осіб. Зусилля яких, до речі, в першу чергу, мали б скеровуватися для забезпечення capacity сегменту медичної системи, котра буде на передовій з коронавірусом.
Волинь
За добу на територію області заходить біля 1100-1500 осіб. З 00:00 год. 7 квітня працюватиме 2 пункти перепустку. За такої динаміки, впродовж 2 тижнів треба більше 15 тисяч місць. Локаційні та фінансові можливості області вкрай обмежені для організації обсервації. Згідно з урядовими вимогами таких місць абсолютно недостатньо. Виникатиме проблема не однакового підходу до усіх, хто прибуває і т.д. А це – громадські конфлікти тощо.
Область (бюджет та спонсори) акумулювала усі можливі ресурси на заклади охорони здоров‘я (облаштування відділень, закупівлю обладнання, підведенню кисню, закупівля засобів захисту, підвезення медперсоналу і т.д), дезінфекцію, продуктові набори для одиноких... Додаткові значні кошти на обслуговування та засоби захисту для забезпечення обсервації для області вкрай складно акумулювати. І що важливо, мабуть, трохи запізно говорити про обсервацію. Небезпеку ми уже впустили. Такі заходи варто було вживати 4 тижні тому. І на цьому робити основний акцент. Жевріє надія лише, що при обов’язковій обсервації, вхідний потік все ж зменшиться. У будь-якому разі, Волинь зробить усе від неї залежне.
Закарпаття
Область тривожить невідповідність місць обсервації урядовим вимогам. В регіоні потік становить до 2 тисяч осіб на добу, а перед Паскою очікується 5-6 тисяч осіб на добу.
Крім того, не обраховано місця поселення на обсервацію осіб із числа: інвалідів, жінок із дітьми до трьох років; відсутність медперсоналу, який би забезпечував контроль температурного режиму (одна медсестра - на 20 осіб). Отже, розрахунок: 50 медсестер на 1000 осіб на 14 діб виллється у суттєвий показник.
Немає фінансування місць обсервації: 10 діб – 15 тисяч осіб на в’їзд.
Можлива затримка часу при оформленні на кордоні у зв’язку з необхідністю фільтру. Рух колон у місця обсервації по різних районах вимагає додаткових витрат.
Відсутність належного рівня медзабезпечення для обсервації: ПЛР-тести, костюми, термометри.
Зауважимо, що це також суттєве навантаження таких громадян з усієї України на лабораторію м. Ужгород з проведення тестування на COVID-19.
Висновки:
Іншими словами, замість організації додаткових можливостей, що допоможуть рятувати важких з «короною», влада витрачатиме більшість свого ресурсу на забезпечення обсерваційних заходів. Яких, сміємо припустити, неможливо буде організувати у повному обсязі – бракуватиме і часу, і грошей, і управлінських можливостей.
Куди зрозумілішим було б довгоочікуване рішення проводити тестування тих, хто перетинає державний кордон. Бодай швидкими тестами, і тоді скеровувати тих, у кого виявлено позитивний результат на обсервацію, а при підтвердженні ПЛР-тестами – на домашнє лікування з самоізоляцією чи до спеціалізованих лікарень. Кількість задіяних ресурсів була б на кілька порядків меншою і відповідала б в цілому владним можливостям на місцях.
У будь-якому випадку Уряду вартує при прийнятті таких рішень реально оцінювати можливості на місцях. На сьогодні можливості організації обсервації десятків тисяч громадян, котрі повертаються з-за кордону, у нас відсутні.
Тож, зичимо всім керівникам обласних адміністрацій чесної розмови зі своїм керівництвом, а членам Уряду побажаємо стати реалістами.
Ну, а ми далі працюємо. На збільшення можливостей кисневої інфраструктури лікарень, визначених опорною госпітальною базою, захист наших медиків та вирішення непростих питань з бюджетуванням медичної галузі в цілому за умов медичної реформи.
#будьмо_здорові
Співавтори: голова Волинської облради Ірина Вахович, голова Закарпатської облради Михайло Рівіс.