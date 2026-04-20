ГоловнаСвіт

Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц

"Це буде революція у виробництві та постачанні енергії для нашої країни". 

Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Феральний уряд Німеччини має плани побудувати перший термоядерний реактор у світі. 

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц після спільного огляду експозиції Ганноверського ярмарку разом з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою, передає Укрінформ.

"Ми в уряді не тільки включили термоядерну технологію як одну з великих технологій до нашої Hightech-Agenda, але й маємо амбіцію, щоб ми саме в Німеччині підключили до мережі перший термоядерний реактор. Це буде революція у виробництві та постачанні енергії для нашої країни", - заявив Мерц.

За його словами, саме експонат "серця" майбутнього термоядерного реактора його особливо вразив під час огляду виставки.

"Там ми колись зможемо виробляти термоядерне паливо – тритій. Це великий прорив. Мета федерального уряду – допомогти цій технології синтезу здійснити такий прорив, щоб ми змогли побудувати на її основі електростанцію. Ми вже сьогодні належимо до абсолютної світової еліти в дослідженні цієї технології", - зазначив канцлер.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies