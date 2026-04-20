Партія проросійського Радева перемогла на парламентських виборах у Болгарії

"Прогресивна Болгарія" отримує щонайменше 135 з 240 місць у законодавчому органі.

Румен Радев
Фото: EPA/UPG

Партія колишнього проросійського президента Болгарії Румена Радева перемогла на недільних парламентських виборах у країні – восьмих за п'ять років.

Про це повідомляє BBC.

Після підрахунку 87% голосів політична сила Радева “Прогресивна Болгарія” (ПБ) забезпечила собі більшість у парламенті, отримавши щонайменше 135 з 240 місць.

За даними виборчої комісії, ПБ перемогла ліберальну коаліцію “Демократична Богларія” (ПП-ДБ), яка взяла 15% голосів, та партію ГЕРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова, що отримала 13%.

Про проведення виборів оголосили після того, як попередній уряд спробував проштовхнути суперечливий бюджет у грудні, що викликало масові протести. Радев, як президент, їх підтримував. Тоді ж він пішов у відставку.

Раніше повідомлялося, що Радеву можуть знадобитися партнери по коаліції, які могли б пом'якшити його проросійську позицію. Одним із кандидатів є ПП-ДБ.

Детальніше про Радева

Радев – євроскептик і колишній військовий пілот, який виступає проти військової підтримки України у війні проти Росії.

Під час кампанії Радев виступав за покращення відносин із Москвою та відновлення постачання російських нафти й газу до Європи. Водночас поки незрозуміло, як це вплине на зовнішню політику Болгарії.

Експрезидент спирався на підтримку старших виборців з сільської місцевості. Вони бачать у ньому рятівника, який може покласти край рокам безладдя та зруйнувати “олігархію” корумпованих політиків-ветеранів.

Після того, як прокремлівського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана було усунено з посади, Радев позиціонує себе як єдиного лідера ЄС, який бажає покращити відносини з Москвою.

