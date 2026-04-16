ГоловнаСвіт

ЗМІ: проросійський експрезидент Болгарії Радев лідирує у виборчих перегонах

Радев лідирує в опитуваннях, спираючись на підтримку старших виборців з сільської місцевості, які бачать у ньому рятівника, що покладе край рокам безладдя.

Румен Радев (у центрі)
Фото: EPA/UPG

Проросійський колишній президент Болгарії Румен Радев лідирує у виборчих перегонах завдяки антикорупційній кампанії, пише Reuters.

Радев, який пішов у відставку у січні, лідирує в опитуваннях, спираючись на підтримку старших виборців з сільської місцевості. Вони бачать у ньому рятівника, який може покласти край рокам безладдя та зруйнувати “олігархію” корумпованих політиків-ветеранів.

“Болгарія, чорноморська країна з населенням близько 6,5 мільйонів осіб на південно-східному кордоні Європейського Союзу, голосує в неділю ввосьме за п'ять років на тлі політичної кризи, в якій слабкі коаліції не змогли вижити, а довіра до демократичних виборів знизилася”, – зазначає видання.

Кілька виборців повідомили Reuters, що на цих виборах інші настрої. Радев, якого обрали президентом (здебільшого церемоніальна роль) у 2016 році, вийшов із кризи без репутаційних втрат і пообіцяв подолати корупцію та забезпечити стабільність.

За даними опитувань, партія Радева “Прогресивна Болгарія” набирає близько 30% голосів. Це приблизно на 10 відсоткових пунктів більше, ніж у ГЕРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) – найбільшої партії країни, проте цього замало для формування абсолютної більшості.

Радеву можуть знадобитися партнери по коаліції, які могли б пом'якшити його проросійську позицію. Одним із кандидатів є проєвропейська коаліція “Ми продовжуємо зміни - Демократична Болгарія” (ПП-ДБ), яка має близько 12% і погоджується з необхідністю реформ.

Радев виключив союз з ГЕРБ, яку очолює колишній прем'єр-міністр Бойко Борисов, або з партією “Рух за права і свободи”, лідер якої Делян Пеєвський перебуває під санкціями США та Великої Британії за корупцію.

Корупція у Болгарії і зовнішня політика країни

Експерти кажуть, що корупція існує в Болгарії в усьому: від угод про державні закупівлі до місцевих виборів. Болгарія посідає 84-те місце в Індексі сприйняття корупції Transparency International за 2025 рік, розділяючи з Угорщиною статус країн із найгіршими показниками в ЄС.

Перемога Радева може переосмислити зовнішню політику Болгарії, яка зараз диктується партіями, лояльними до Брюсселя. Болгарія приєдналася до єврозони в січні, а минулого місяця підписала безпекову угоду з Україною, проти чого Радев виступає.

Після того, як прокремлівського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана було усунено з посади, Радев позиціонує себе як єдиного лідера ЄС, який бажає покращити відносини з Москвою.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies