Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який йде у відставку, оголосив про скликання з'їзду своєї партії "Фідес".

Як передає Bloomberg, повідомлення, опубліковане на його сторінці у Facebook, було першим зверненням після того, як він поступився Петеру Мадяру в неділю ввечері.

Орбан повідомив, що хоче закликати прихильників розпочати роботу над оновленням партії.«Ми вірно служили угорцям десятиліттями і продовжуватимемо це робити», – сказав він. «Ми захищатимемо досягнення нашої сторони».

Він заявив, що з'їзд партії 28 квітня дозволить партії перегрупуватися та оновити свої ряди.