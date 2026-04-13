Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який йде у відставку, оголосив про скликання з'їзду своєї партії "Фідес".
Як передає Bloomberg, повідомлення, опубліковане на його сторінці у Facebook, було першим зверненням після того, як він поступився Петеру Мадяру в неділю ввечері.
Орбан повідомив, що хоче закликати прихильників розпочати роботу над оновленням партії.«Ми вірно служили угорцям десятиліттями і продовжуватимемо це робити», – сказав він. «Ми захищатимемо досягнення нашої сторони».
Він заявив, що з'їзд партії 28 квітня дозволить партії перегрупуватися та оновити свої ряди.
- Орбана було усунуто з посади після 16 років на посаді. За результатами підрахунку голосів, конституційну більшість отримала опозиційна партія "Тиса", яку очолює Петер Мадяр.