Зеленський привітав Мадяра із перемогою на виборах: «Ми готові до зустрічей і спільної роботи»

Президент Володимир Зеленський привітав лідера угорської опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра із перемогою на парламентських виборах і зазначив, що Україна готова до зустрічей та співпраці.
Про це глава держави написав у телеграмі.
«Вітаю Петера Мадяра та партію TISZA з переконливою перемогою. Важливо, коли перемагає конструктивний підхід», – йдеться у повідомленні.
Він додав, що Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма у Європі, і готова розвивати співпрацю з Угорщиною.
«Європа та кожна європейська держава мають ставати сильнішими, і мільйони європейців прагнуть співпраці та стабільності. Ми готові до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі», – зазначив президент.
Вибори в Угорщині
- Вчора, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Явка виборців була рекордною за останні 20 років - 77,8%.
- За результатами підрахунку голосів, конституційну більшість отримала опозиційна партія "Тиса".
- Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр повідомив, що прем’єр-міністр Віктор Орбан привітав його з перемогою на парламентських виборах.
- Угорщина має складну виборчу систему: зі 199 місць у парламенті 106 обираються прямим голосуванням у виборчих округах, решта 93 місця розподіляються за партійними списками, за які можуть голосувати як угорці за кордоном, так і у країні. Голоси, віддані за кандидатів у мажоритарних округах, які не стали переможцями, не втрачаються - вони автоматично додаються до результату відповідної партії за загальнонаціональним списком.
- Також діє "компенсація переможця" (правило, запроваджене реформою Віктора Орбана у 2011 році) - якщо кандидат від партії перемагає в окрузі з великим відривом, то "зайві" голоси також додаються до загальнонаціонального списку партії.
- Партіям потрібно набрати 5% голосів на національному рівні, щоб потрапити до парламенту.