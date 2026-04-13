Зеленський привітав Мадяра із перемогою на виборах: «Ми готові до зустрічей і спільної роботи»

Президент Володимир Зеленський привітав лідера угорської опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра із перемогою на парламентських виборах і зазначив, що Україна готова до зустрічей та співпраці.

Про це глава держави написав у телеграмі.

«Вітаю Петера Мадяра та партію TISZA з переконливою перемогою. Важливо, коли перемагає конструктивний підхід», – йдеться у повідомленні.

Він додав, що Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма у Європі, і готова розвивати співпрацю з Угорщиною.

«Європа та кожна європейська держава мають ставати сильнішими, і мільйони європейців прагнуть співпраці та стабільності. Ми готові до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі», – зазначив президент.

Вибори в Угорщині