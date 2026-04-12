Головне за неділю, 12 квітня: понад 90 боєзіткнень, перемога опозиції на виборах в Угорщині

91 бойове зіткнення, ворожі обстріли, вибори в Угорщині. Яким запам’ятається 1509-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 12 квітня відбулося 91 бойове зіткнення.

З початку оголошення "режиму припинення вогню" зафіксовано 7 696 порушень з боку Росії. Ракетних, авіаційних, а також ударів "шахедами" не відзначалось.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 12 квітня – в новині.

У неділю вдень російські війська попри «перемир'я» атакували FPV-дроном цивільний легковий автомобіль у селі Лютівка Золочівської громади Харківської області.

"Унаслідок обстрілу поранення отримав 70-річний місцевий житель. Потерпілого доставили до медичного закладу. Транспортний засіб чоловіка пошкоджений", – повідомила Нацполіція області.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Також росіяни завдали удару по селищу Золочів Богодухівського району на Харківщині. В результаті постраждало 2 людей, виникла пожежа у торговельному закладі.

Національне виборче бюро Угорщини (NVI) продовжує публікувати результати парламентських виборів. Станом на 22 годину було опрацьовано 45,71% голосів, повідомляється на сайті NVI.

Опозиційна "Тиса" - здобуває 135 мандатів (конституційна більшість - 133), "Фідес" - 57 мандатів.

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр повідомив, що прем’єр-міністр Віктор Орбан уже привітав його з перемогою на парламентських виборах.

"Щойно прем’єр-міністр Віктор Орбан привітав нас з перемогою по телефону", – написав Мадяр у фейсбуці.

Орбан заявив, що результатів виборів є очевидним. Він також підтвердив, що привітав партію-переможця і сказав, що його політсила переходить в опозицію.

Докладніше – в новині.

В Угорщині дільниці на парламентських виборах закривалися із рекордною явкою: станом на 18:30 вона складала 77,8% виборців, або 7 527 742 осіб.

Станом на 17:00 на виборах проголосували 74,23% виборців, або 5 968 935 осіб.

Явка виборців була найвищою в окрузі Пешт – 69,67%, що дорівнює 731 952 виборцям. Найнижча явка зафіксована в окрузі Боршод-Абауй-Земплєн, де проголосували 60,08% виборців, або 288 163 особи.

У Будапешті до 15:00 проголосували 69,23% виборців, або 880 173 особи.

Докладніше про вибори в Угорщині – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

