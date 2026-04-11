Зеленський: Усі партнери кажуть, що Україна реально додає безпеки на Близькому Сході

В Україні вже погоджують драфти безпекових угод з країнами Близького Сходу. Також українськими технологіями цікавляться в Азії.

У вечірньому зверненні 11 квітня президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію з безпековими угодами з країнами Близького Сходу.

“В понеділок буде детальна доповідь Рустема Умєрова по всім домовленостям на Близькому Сході, в Затоці, в інших країнах поруч з цим регіоном по нашому експорту безпекових можливостей. Фактично всі партнери однаково сприймають це успіхом України і кажуть про це, що Україна реально додає безпеки. Є інтерес в Азії щодо цього, вже є перші домовленості в роботі — це точно посилює і Україну також. Зараз Рустем Умєров вже в Україні, погоджує драфти угод”, — розповів президент.