Кабмін призначив голову Державної митної служби – співробітника НАБУ Ореста Мандзія

ДМС вперше за роки отримала повноцінно керівника без статусу в.о.

Кабмін призначив голову Державної митної служби – співробітника НАБУ Ореста Мандзія
митниця
Фото: Слово і діло

Кабінет міністрів призначив нового голову Державної митної служби – Ореста Мандзія. Подання на призначення за результатами відкритого конкурсу вніс міністр фінансів Сергій Марченко.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила в Telegram. Вона додала, що уряд очікує від нового керівника ДМС продовження реформи.

“Очікуємо від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави. Розраховуємо на послідовну роботу з реалізації цих змін та подальше посилення інституційної спроможності митної служби”, – сказала вона. 

Орест Мандзій був фіналістом конкурсу на посаду голови ДМС разом з Русланом Даменцовим. Вони обидва працювали в Національному антикорбюро.

Конкурс з обрання кандидатів завершився ще наприкінці минулого місяця.

Орест Мандзій очолює підрозділ детективів НАБУ. Він працює у Бюро з 2017 року, писав Zaxid.net

Загалом до конкурсу були допущені 38 кандидатів. Тривалий час ДМС залишалася без повноцінного керівника. Торік прем’єрка доручила міністру фінансів розібратися з призначенням повноцінного керівника ДМС, після чого оголосили відкритий конкурс.

Реформа митниці є однією з вимог Євросоюзу і МВФ. 

﻿
