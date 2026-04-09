Віталій Кім: «З 2023 року Миколаївщина побудувала 1 ГВт альтернативної енергетики»

Місцева влада несе повну відповідальність за захист обʼєктів критичної інфраструктури у свої регіонах, вважає голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім . І західні області, на його думку, впоралися з цим погано. Миколаївщина, яка у 2022 році щоденно потерпала від ракетних обстрілів і пріоритетом мала безпеку, змогла диверсифікувати енергетику в регіоні так, що нині виробляє 4 ГВт, стверджує Кім. Забезпечує себе «і ще три-чотири регіони». Як це вдалося зробити і чому очільник Миколаївської ОВА критикує колег з тилових регіонів, він розповів під час тематичної дискусії «Зима 2026-2027: якою вона буде для країни, громад, бізнесу» в межах спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна».

Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА

«Сталося так, що минулого року, — говорить Віталій Кім, — прилетіла ракета в нашу ТЕЦ, два дні ми були без тепла. Нашим енергетикам вдалося відновити її роботу, але ми зрозуміли, що з цим треба щось робити, і разом з урядом встановили блочно-модульні котельні для диверсифікації теплопостачання. По воді та сама історія. Але всі ці проєкти мають час, термін і гроші».

А підготовка до зими в Україні, додає очільник Миколаївської ОВА, починається зазвичай з її приходом. Тоді — як «півень жарений клюне» — всі починають шукати винних — мера, «Укренерго» тощо. Та відповідальність на місцях, вважає Кім, несе місцева влада. І вона, особливо в західних регіонах, належної підготовки минулої зими не забезпечила.

«Міста не готувалися, особливо західні, ні до чого. Їм не прилітає, навіщо ж. Ми, мовляв, будемо реалізовувати економічні проєкти, працювати з переселенцями, готувати нові лікарні і школи. До нас релокувався бізнес, в нас плюс 30 % по податках.

Дійсно, вони мають працювати, платити податки, щоб за це купувати зброю. Але те, як розподіляють бюджети прифронтові і не фронтові міста, дуже різниться. У нас щодня треба щось ремонтувати. Крім того, ми не можемо не мати запасу обладнання. Тому ми готуємося (до наступної зими. — Ред.) вже зараз.

Дійсно, дуже багато залежить від ППО, від Сил оборони. Тисяча «шахедів» летить, їх збивають більше 900, ефективність наша зростає. Та насправді жодних гарантій про наше майбутнє дати неможливо. Тому що наша критична інфраструктура все одно б'ється. Вона ремонтується. Ремонтується терміново, але не капітально. І кожного дня є накопичувальний ефект по всій країні. Я вангую, що атаки наступного разу підуть на захід, менш захищений, куди релокований бізнес. Тому що прифронтові вже захищені. Я збиваю, умовно, 90 % того, що до мене летить, а західна область, буває, 10 чи 20 % приблизно», — відзначив Віталій Кім.

Тим часом Миколаївщина, розповів керівник ОВА, з 2023 року побудувала 1 ГВт альтернативної енергетики, додатково забезпечує й сусідні області.

«Я не хотів відповідати на питання, хто що зробив і як хто підготовлений до опалювального сезону. Але доведеться. Миколаївщина віддає 4 з гаком ГВт електрики. Використовує 300 МВт. Так, атомна станція виробляє 3 ГВт, але ми побудували плюс 1 ГВт альтернативки. 189 МВт вітра. Під час війни. Використовуємо 300, генеруємо 4 ГВт. І «годуємо», думаю, ще три-чотири регіони.

В нас 40 МВт «критички», ми покриті генераторами вдвічі. В нас підключений острів на 95 %. Ми його вмикали тихенько, люди дивувалися, чого в нас є світло, чого в нас є тепло. В нас 91 підстанція теплова в облтеплоенерго і 18 держава зараз додала, в нас 100 % покрите диверсифіковане опалення в області. Тобто двократний профіцит за багатьма параметрами. Ми газ закопали в 23-му році, коли цього ще ніхто не планував.

І мене така ж різниця в тарифах в облтепловодоканалі, яку треба компенсувати. Попри це, ми будуємо інфраструктуру, ділимося з іншими областями, яким важко. І я не газую на уряд», — відзначив Кім.

Рецепт успіху, за словами керівника Миколаївської ОВА простий: «вимкнути політику» і працювати ефективно. Тоді навіть з «поганцями з іншого табору» буде нормальна комунікація, впевнений він.