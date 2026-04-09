Зеленський назвав «некорисним» візит віцепрезидента США до Будапешта

Президент України Володимир Зеленський у подкасті The Rest Is Politics назвав «некорисним» візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта, де той підтримав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів у країні, передає The Guardian.

Водночас Зеленський підкреслив, що не має наміру втручатися у вибори і що рішення мають ухвалювати громадяни Угорщини.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Будапешта взяв участь у агітаційному заході на підтримку партії "Фідес" Віктора Орбана. Згідно з опитуваннями, опозиційна партія "Тиса" має шанс отримати у парламенті Угорщини конституційну більшість. Це стане завершенням 16-річного періоду правління Орбана, під час якого у країні нав'язувалася антиєвропейська і антиукраїнська ідеологія.