Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Зеленський назвав «некорисним» візит віцепрезидента США до Будапешта

У Будапешті Венс підтримав Орбана напередодні виборів.

Венс і Орбан, Бухарест, 7 квітня 2026
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський у подкасті The Rest Is Politics назвав «некорисним» візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта, де той підтримав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів у країні, передає The Guardian

Водночас Зеленський підкреслив, що не має наміру втручатися у вибори і що рішення мають ухвалювати громадяни Угорщини.

  • Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Будапешта взяв участь у агітаційному заході на підтримку партії "Фідес" Віктора Орбана. Згідно з опитуваннями, опозиційна партія "Тиса" має шанс отримати у парламенті Угорщини конституційну більшість. Це стане завершенням 16-річного періоду правління Орбана, під час якого у країні нав'язувалася антиєвропейська і антиукраїнська ідеологія.
﻿
Читайте також
