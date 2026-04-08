ГоловнаСвіт

Німеччина обурилася заявою віцепрезидента США про нібито втручання ЄС в угорські вибори

Берлін вважає такі заяви лицемірством.

Фото: EPA/UPG

Німеччина звинуватила віцепрезидента США Джей Ді Венса у лицемірстві через його заяви про нібито втручання Євросоюзу у вибори в Угорщині, пише Politico

Берлін наголосив, що саме візит американського посадовця до Будапешта напередодні голосування є ознакою зовнішнього впливу на виборчий процес.

Речник німецького уряду Себастьян Хілле відкинув звинувачення Венса, зазначивши, що присутність віцепрезидента США в Угорщині за кілька днів до виборів для підтримки чинної влади говорить сама за себе. 

Раніше Джей Ді Венс назвав дії брюссельських бюрократів «одним із найгірших прикладів іноземного втручання», які він коли-небудь бачив. Він стверджував, що ЄС намагається пригнітити угорський народ через неприязнь до його лідера.

Підтримка Орбана з боку Вашингтона викликала гостру критику і в самій Угорщині. Лідер опозиції Петер Мадяр заявив, що жодна інша держава не має права втручатися у внутрішні справи країни, а угорська історія не повинна писатися у Вашингтоні, Москві чи Брюсселі. 

Білий дім розглядає угорського прем'єра як ключового ідеологічного союзника в Європі, а Дональд Трамп протягом кампанії неодноразово висловлював йому свою прихильність.

Водночас у ФРН підкреслили нейтральну позицію щодо результатів голосування 12 квітня. Речник уряду зауважив, що канцлер Фрідріх Мерц не має фаворитів у цих перегонах і прийме будь-який вибір угорського народу.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies