​Як Трамп втягнув США у війну з Іраном

Попри застереження розвідки про “абсурдність” планів зміни режиму та відкритий скептицизм віцепрезидента Джей Ді Венса, Дональд Трамп віддав наказ про початок масштабної військової кампанії проти Тегерана . LB.ua публікує скорочений переклад матеріалу The New York Times про те, як президента США ухвалив рішення про війну: як презентація Біньяміна Нетаньягу переконала Трампа, чому аргументи про виснаження запасів зброї після допомоги Україні не зупинили Білий дім та яку роль у рішенні відіграли впевненість Трампа у власній інтуїції та особистий фактор помсти.

Біньямін Нетаньягу прибув до Білого дому 11 лютого трохи раніше 11-ї ранку. Ізраїльського лідера швидко провели всередину без зайвих церемоній, подалі від очей репортерів. Він був готовий до одного з найвідповідальніших моментів у своїй довгій кар'єрі.

Фото: EPA Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у Білому домі, 29 вересня 2025 року

Американські та ізраїльські офіційні особи спочатку зібралися в залі Кабінету міністрів, що межує з Овальним кабінетом. Потім Нетаньягу попрямував вниз на головну подію: надсекретну презентацію щодо Ірану для президента Трампа та його команди в Ситуаційній кімнаті Білого дому, яку рідко використовували для особистих зустрічей з іноземними лідерами.

Трамп сів, але не на своє звичне місце на чолі столу, замість цього він зайняв місце збоку, обличчям до великих екранів на стіні. Нетаньягу сів навпроти.

На екрані за спиною прем'єр-міністра з'явилися Давид Барнеа, директор «Моссаду», служби зовнішньої розвідки Ізраїлю, а також ізраїльські військові чини.

Сьюзі Вайлз, голова апарату Білого дому, сіла в кінці столу. Державний секретар Марко Рубіо, який також виконує обов'язки радника з національної безпеки, зайняв своє звичне місце. Міністр оборони Піт Гегсет і генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, які зазвичай сиділи разом, були з одного боку; до них приєднався Джон Реткліфф, директор ЦРУ. Джаред Кушнер, зять президента, і Стів Віткофф, спецпосланець Трампа, який вів переговори з іранцями, доповнили основну групу.

Зустріч навмисно тримали у вузькому колі, щоб уникнути витоків. Інші ключові міністри кабінету навіть не підозрювали про неї. Також був відсутній віцепрезидент Джей Ді Венс, який перебував в Азербайджані.

Презентація, яку Нетаньягу робив протягом наступної години, стала вирішальною у виведенні США та Ізраїлю на шлях до великого збройного конфлікту в одному з найбільш нестабільних регіонів світу. Це призвело до серії дискусій у Білому домі, деталі яких раніше не розголошувалися, де Трамп зважував варіанти та ризики, перш ніж дати згоду на спільну з Ізраїлем атаку.

Ця розповідь про те, як Трамп втягнув США у війну, ґрунтується на матеріалах для майбутньої книги «Зміна режиму: Всередині імперського президентства Дональда Трампа». Матеріал базується на численних інтерв'ю, проведених на умовах анонімності.

Репортаж підкреслює, наскільки «яструбине» мислення Трампа збігалося з поглядами Нетаньягу. Їхній тісний зв'язок був незмінною рисою обох адміністрацій Трампа.

Зрештою, навіть найбільш скептично налаштовані члени «воєнного кабінету» Трампа – за винятком Венса, який виступав категорично проти повномасштабної війни – підкорилися інстинктам президента, включаючи його надмірну впевненість у тому, що війна буде швидкою та вирішальною. Білий дім відмовився від коментарів.

У певний момент ізраїльтяни показали Трампу коротке відео – монтаж із фото потенційних нових лідерів Ірану, які могли б очолити країну після падіння уряду. Серед них був Реза Пахлаві, син останнього шаха Ірану у вигнанні, який намагався позиціонувати себе як світського лідера для посттеократичного Ірану.

Нетаньягу та його команда окреслили умови, які, за їхніми словами, гарантували перемогу: програма балістичних ракет Ірану може бути знищена за кілька тижнів; режим настільки ослабне, що не зможе перекрити Ормузьку протоку, ризик ударів Ірану по американських об'єктах у сусідніх країнах оцінювався як мінімальний.

Крім того, дані «Моссаду» вказували на те, що вуличні протести в Ірані спалахнуть знову, а інтенсивна кампанія бомбардувань – за сприяння ізраїльської розвідки у розпалюванні бунтів – створить умови для повалення режиму опозицією. Ізраїльтяни також згадали про можливість переходу кордону іранськими курдськими бійцями з Іраку для відкриття сухопутного фронту на північному заході, що ще більше розпорошило б сили режиму та прискорило його крах.

Нетаньягу виступав упевненим монотонним голосом. Здавалося, це справило враження американського президента.

«Звучить добре, – сказав Трамп прем’єр-міністру. Для Нетаньягу це стало сигналом про ймовірне «зелене світло» для спільної операції.

Нетаньягу був не єдиним, хто вийшов із зустрічі з враженням, що Трамп практично визначився. Радники президента бачили, що він був глибоко вражений обіцянками того, що можуть зробити військові та розвідувальні служби Нетаньягу, так само як він був вражений під час розмови перед 12-денною війною з Іраном у червні.

Раніше під час свого візиту до Білого дому 11 лютого Нетаньяху намагався зосередити увагу американців, зібраних у залі Кабінету міністрів, на екзистенційній загрозі, яку становить 86-річний верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

Фото: EPA/UPG білборд із зображенням аятоли Алі Хаменеї на площі у центрі Тегерану, 2 березня 2026 року

Коли інші присутні в кімнаті запитали прем'єр-міністра про можливі ризики операції, Нетаньяху визнав їх, але, на його думку, бездіяльність були небезпечнішою, дії. Він стверджував, що ціна дій лише зросте, якщо вони відкладуть удар і дадуть Ірану більше часу для прискорення виробництва ракет і створення «щита імунітету» навколо своєї ядерної програми.

Усі присутні розуміли, що Іран має можливість нарощувати свої арсенали ракет та безпілотників значно дешевше і набагато швидше, ніж США можуть виготовляти та постачати набагато дорожчі ракети-перехоплювачі для захисту американських інтересів та союзників у регіоні.

Презентації Нетаньягу – і позитивна реакція на них Трампа – створили термінове завдання для розвідувального співтовариства США. Протягом ночі аналітики працювали над оцінкою життєздатності плану, який ізраїльська команда повідомила президенту.

«Фарс»

Результати аналізу, проведеного розвідувальними службами США, були оприлюднені наступного дня, 12 лютого, на іншій зустрічі для американських посадовців у Ситуаційній кімнаті. Перед прибуттям Трампа два високопоставлені співробітники розвідки провели брифінг для найближчого оточення президента.

Представники розвідки мали глибокі знання про військові можливості США та добре знали іранську систему зсередини. Вони розбили презентацію Нетаньяху на чотири частини. Перша – обезголовлення – вбивство аятоли. Друга – паралізування здатності Ірану проектувати силу та загрожувати своїм сусідам. Третя – народне повстання всередині Ірану. І четверта – зміна режиму світським лідером, який би керував країною.

Американські посадовці оцінили, що перші дві цілі можна досягти за допомогою американської розвідки та військової потужності. Третю та четверту частини плану (включаючи вторгнення курдів) вони оцінили як відірвані від реальності.

Коли Трамп приєднався до зустрічі, Реткліфф коротко поінформував його про оцінку. Директор ЦРУ використав одне слово, щоб описати сценарії зміни режиму, запропоновані ізраїльським прем'єр-міністром: «фарс».

Фото: EPA ДиректорЦРУ Джон Реткліфф свідчить на слуханнях Комітету Сенату з розвідки, присвячених «світовим загрозам», 18 березня 2026 року

У цей момент Рубіо перебив його. «Іншими словами, це маячня (bullshit)», – сказав він.

Реткліфф додав, що з огляду на непередбачуваність подій у будь-якому конфлікті, зміна режиму може відбутися, але її не слід вважати досяжною метою.

Венс також висловив сильний скептицизм щодо перспективи зміни режиму.

Потім президент звернувся до генерала Кейна: «Генерале, що ви думаєте?».

Генерал Кейн відповів: «Сер, з мого досвіду, це стандартна операційна процедура для ізраїльтян. Вони перебільшують (oversell), і їхні плани не завжди добре розроблені. Вони знають, що ми їм потрібні, і тому вони наполегливо тиснуть».

Трамп швидко зважив цю оцінку. Зміна режиму, за його словами, буде «їхньою проблемою». Не зрозуміло, чи мав він на увазі ізраїльтян, чи іранський народ. Але суть полягала в тому, що його рішення про те, чи розпочинати війну проти Ірану, не залежатиме від того, чи досяжні третя та четверта частини плану.

Трамп, схоже, залишався дуже зацікавленим у виконанні перших двох частин: вбивстві аятоли та вищого керівництва Ірану, а також демонтажі іранських збройних сил.

Коли команда радників обговорювала плани, Кейн поділився тривожною оцінкою: масштабна кампанія проти Ірану радикально виснажить запаси американського озброєння, зокрема, ракет-перехоплювачів, чиї запаси зменшились після років підтримки України та Ізраїлю. Генерал Кейн не бачив чіткого шляху для швидкого поповнення цих запасів.

Він також наголосив на величезній складності гарантування безпеки Ормузької протоки та ризиках її блокування Іраном. Трамп відкинув цю можливість, припускаючи, що режим капітулює, перш ніж до цього дійде. Президент, схоже, вважав, що це буде дуже швидка війна – враження, яке підкріпилося слабкою відповіддю Ірану на бомбардування США його ядерних об'єктів в червні.

Кейн був непохитним у тому, щоб не займати позицію – повторюючи, що його роль не казати президенту, що робити, а радше в тому, щоб пропонувати варіанти разом із потенційними ризиками та можливими наслідками другого та третього порядку.

Фото: EPA/JIM LO SCALZO Міністр оборони США Піт Гегсет та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн слухають брифінг президента США Дональда Трампа щодо Ірану у Білому домі, 6 квітня 2026 року

Він постійно запитував: «А що потім?». Але Трамп, здавалося, часто чув лише те, що хотів почути.

Генерал Кейн майже в усьому відрізнявся від попереднього голови, генерала Марка Міллі, який запекло сперечався з Трампом у першу каденцію та бачив свою роль у тому, щоб зупинити президента від небезпечних або необдуманих дій.

Одна людина, знайома з їхнім спілкуванням, зазначила, що Трамп мав звичку плутати тактичні поради генерала Кейна зі стратегічними. На практиці це означало, що генерал міг одним махом попередити про труднощі одного аспекту операції, а на наступному зазначити, що США мають практично необмежений запас дешевих високоточних бомб і можуть завдавати ударів по Ірану тижнями, як тільки досягнуть переваги в повітрі.

Для Кейна це були окремі зауваження. Але пан Трамп, схоже, вважав, що друге, найімовірніше, скасовує перше.

Жодного разу під час обговорень Кейн прямо не сказав президенту, що війна з Іраном – жахлива ідея, хоча деякі колеги генерала вважали, що він саме так і думає.

Трамп-яструб

Хоча багато радників президента не довіряли Нетаньягу, бачення ситуації прем'єр-міністром було набагато ближчим до думки Трампа, ніж хотіли визнавати противники інтервенції в команді Трампа чи в ширшому русі «Америка понад усе». Це було правдою протягом багатьох років.

З усіх зовнішньополітичних викликів, з якими Трамп стикався впродовж двох президентських термінів, Іран виділявся особливо. Трамп вважав його надзвичайно небезпечним супротивником і був готовий ризикувати, щоб перешкодити здатності режиму вести війну або отримати ядерну зброю. Крім того, позиція Нетаньяху відповідала бажанню Трампа ліквідувати іранську теократію, яка захопила владу в 1979 році, коли Трампу було 32 роки. Відтоді вона була каменем спотикання для США. А тепер він може стати першим президентом з часів, коли клерикальні лідери захопили владу 47 років тому, щоб здійснити зміну режиму в Ірані.

Фото: Sajed.ir Прибуття аятоли Хомейні 1 лютого 1979 року до міжнародного аеропорту Мехрабад у Тегерані після повалення уряду шаха Пахлеві

Зазвичай не згадується, але завжди на задньому плані залишається додаткова мотивація: Іран планував убити Трампа як помсту за знищення в січні 2020 року генерала Кассема Сулеймані, якого США вважали рушійною силою іранської кампанії міжнародного тероризму.

Повернувшись до влади на другий термін, Трамп ще більше повірив у силу власної армії. Особливо його підбадьорив рейд командос з метою захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро в його резиденції 3 січня. В ході операції ніхто з американців не загинув, що стало ще одним доказом для президента неперевершеної майстерності американських військ.

Серед міністрів Хегсет був найбільшим прихильником військової кампанії проти Ірану.

Рубіо зазначив колегам, що він налаштований набагато амбівалентніше. Він не вірив, що іранці погодяться на угоду, укладену шляхом переговорів, але волів би продовжувати кампанію максимального тиску, а не розпочинати повномасштабну війну. Однак Рубіо не намагався відмовити Трампа від операції, а після початку війни впевнено захищав позицію адміністрації.

Сьюзі Вайлз мала занепокоєння щодо наслідків нового конфлікту за кордоном, але вона не схильна була висловлюватися різко щодо військових питань на великих зустрічах; радше вона заохочувала радників ділитися своїми поглядами та занепокоєннями з президентом. Її оточення казало, що вона не вважає своїм обов'язком ділитися своїми занепокоєннями з президентом і вважала, що досвід таких радників, як генерал Кейн, Реткліфф та Рубіо, був важливішим для президента.

Тим не менш, Вайлз висловлювала колегам стурбованість тим, що США будуть втягнуті в чергову війну на Близькому Сході. Напад на Іран міг би призвести до різкого зростання цін на газ за кілька місяців до проміжних виборів, які можуть визначити, чи будуть останні два роки другого терміну Трампа часом досягнень чи повісток до суду від демократів у Палаті представників. Але зрештою Вайлз погодилася з цією операцією.

Венс-скептик

Ніхто в близькому оточенні Трампа не був більше стурбований перспективою війни з Іраном і не робив більше, щоб зупинити її, ніж віцепрезидент.

Венс побудував свою політичну кар'єру на протидії саме такому «військовому авантюризму». Він назвав війну з Іраном «величезним відволіканням ресурсів» та «надзвичайно дорогою справою».

Однак він не був голубом загалом. У січні, коли Трамп публічно закликав Іран припинити вбивати протестувальників і пообіцяв, що допомога вже в дорозі, Венс приватно радив президентові дотримуватися своєї червоної лінії. Але віцепрезидент наполягав на обмеженому, каральному ударі на кшталт ракетної атаки Трампа на Сирію у 2017 році через застосування хімічної зброї проти цивільного населення.

Фото: EPA/WILL OLIVER Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та міністр оборони США Піт Хегсет прибувають для участі в церемонії зустрічі тіл шести загиблих американських військовослужбовців на авіабазу Довер, штат Делавер, 7 березня 2026 року

Віцепрезидет вважав, що війна з Іраном, спрямована на зміну режиму, буде катастрофою. Він надавав перевагу повній відсутності ударів. Але розуміючи, що Трамп, ймовірно, все одно втрутиться, він спробував схилити його до більш обмежених дій. Пізніше, коли стало зрозуміло, що президент налаштований на широкомасштабну кампанію, Венс переконував, що діяти треба з переважаючою силою, щоб досягти цілей швидко.

Перед колегами Венс попередив Трампа, що війна проти Ірану може спричинити регіональний хаос та незліченну кількість жертв. Вона також може розвалити політичну коаліцію Трампа та буде сприйнята як зрада багатьма виборцями, які повірили в обіцянку «жодних нових воєн».

Венс також висловив інші занепокоєння. Як віцепрезидент, він усвідомлював масштаби проблеми Америки з боєприпасами. Війна проти режиму з величезним бажанням вижити може поставити США у набагато гірше становище для ведення конфліктів протягом кількох років.

Віцепрезидент заявив своїм колегам, що жодна військова експертиза не може достеменно передбачити, що Іран зробить у відповідь, коли на карту поставлено виживання режиму. Війна може легко піти в непередбачуваному напрямку. Більше того, він вважав, що шанси на побудову мирного Ірану після цього видаються незначними.

Окрім усього цього, найбільшим ризиком був, мабуть, наступний: Іран мав перевагу в Ормузькій протоці. Якщо цей вузький водний шлях, через який проходять величезні обсяги нафти та природного газу, буде перекритий, це матиме серйозні наслідки для США, починаючи з підвищення цін на бензин.

Такер Карлсон, ще один відомий скептик зовнішнього втручання, протягом минулого року кілька разів приходив до Овального кабінету, щоб попередити Трампа, що війна з Іраном зруйнує його президентство. За кілька тижнів до початку війни Трамп, який знав Карлсона роками, спробував заспокоїти його телефоном. «Я знаю, що ви хвилюєтеся з цього приводу, але все буде добре», – сказав президент. Карлсон запитав, звідки він знає. «Бо так завжди є», – відповів Трамп.

В останні дні лютого американці та ізраїльтяни обговорили нові дані розвідки, які мали б значно пришвидшити їхній графік. Аятола мав зустрітися з іншими високопосадовцями режиму не в бункері і серед білого дня. Це був швидкоплинний шанс завдати удару по самому осердю іранського керівництва.

Трамп дав Ірану ще один шанс досягти угоди, яка б заблокувала його шлях до ядерної зброї. Ця дипломатія також дала США додатковий час для переміщення військових активів на Близький Схід.

За словами кількох його радників, президент фактично ухвалив рішення кілька тижнів тому. Але він ще не визначився точно, коли. Тепер Нетаньягу закликав його діяти швидко.

Того ж тижня Кушнер та Віткофф зателефонували з Женеви після останніх переговорів з іранськими чиновниками. В якийсь момент вони запропонували іранцям безкоштовне ядерне паливо на весь термін їхньої програми – перевірку того, чи наполягання Тегерана на збагаченні справді стосується цивільної енергетики, чи збереження можливості створення бомби.

Іранці відхилили пропозицію, назвавши її посяганням на їхню гідність.

Фото: EPA/UPG Віткофф та Кушнер у Парижі, 6 січня 2026

Кушнер і Віткофф заявили Трампу, що, ймовірно, могли б щось домовитися, але це займе місяці. Кушнер сказав президенту, що іранці «грають в ігри».



«Я думаю, нам потрібно це зробити»

У четвер, 26 лютого, близько 17:00 розпочалася фінальна зустріч у ситуаційній кімнаті. На той час позиції всіх присутніх були зрозумілими. Все вже обговорили на попередніх зустрічах; всі знали позицію кожного. Обговорення тривало близько півтори години.

Трамп сидів на своєму звичному місці на чолі столу. Праворуч від нього сидів віцепрезидент; поруч із Венсом сиділа Вайлз, потім Реткліфф, потім радник Білого дому Девід Воррінгтон, а потім Стівен Чунг, директор з комунікацій Білого дому. Навпроти пана Чунга сиділа Керолайн Лівітт, прессекретарка Білого дому; праворуч від неї – генерал Кейн, потім – Гегсет і Рубіо.

Двох ключових посадовців, яким потрібно було б впоратися з найбільшим перебоєм у постачанні нафти в історії світового ринку, міністра фінансів Скотта Бессента та міністра енергетики Кріса Райта, виключили з процесу обговорення, як і директорку національної розвідки Тулсі Габбард.

Президент відкрив зустріч, запитуючи: «Гаразд, що у нас?».

Гегсет і Кейн розповіли про послідовність атак. Потім Трамп сказав, що хоче почути думки кожного.

Венс, чия незгода з усією цією передумовою була добре відома, звернувся до президента: «Ви знаєте, я вважаю це поганою ідеєю, але якщо ви хочете її реалізувати, я вас підтримаю».

Вайлз сказала: якщо президент вважає, що йому потрібно діяти заради національної безпеки Америки, то він повинен це зробити.

Реткліфф не висловив жодної думки щодо того, чи варто починати війну, але сказав, що зміна режиму можлива залежно від того, як саме сформулювати таку ціль. «Якщо ми маємо на увазі лише вбивство верховного лідера, ми, ймовірно, можемо це зробити», – сказав він.

Воррінгтон, юридичний радник Білого дому, заявив, що операція буде юридично допустимим варіантом. Він не висловив особистої думки, але коли президент наполіг на цьому, сказав, що як ветеран морської піхоти знав американського військовослужбовця, вбитого Іраном раніше. Він також додав, що в разі, якщо Ізраїль має намір діяти попри все, США повинні зробити те саме.

Ченг виклав ймовірні наслідки для зв'язків з громадськістю: Трамп балотувався на посаду, виступаючи проти подальших війн. Люди не голосували за конфлікт за кордоном. Ці плани також суперечили всьому, що адміністрація заявляла після бомбардувань Ірану в червні. Як вони пояснять вісім місяців наполягань на тому, що іранські ядерні об'єкти були повністю знищені? Ченг не сказав ні «так», ні «ні», але зазначив, що будь-яке рішення, яке прийме Трамп, буде правильним.

Лівітт сказала президенту, що це його рішення, і прес-служба зробить усе можливе, щоб воно було виконане.

Гегсет зайняв чітку позицію: рано чи пізно США доведеться розібратися з іранцями, тож вони можуть зробити це зараз. Він запропонував технічні оцінки: вони можуть провести кампанію за певний проміжок часу з певним рівнем сил.

Генерал Кейн тверезо виклав ризики, зокрема, щодо виснаження боєприпасів. Він не висловив жодної думки; його позиція полягала в наступному: якщо Трамп накаже провести операцію, військові її виконають.

Фото: U.S. Central Command @CENTCOM Авіаносна ударна група імені Джеральда Форда під час операції «Епічна лють» у Середземному морі

Обидва вищих військових керівники попередньо описали, як розгортатиметься кампанія та якими є можливості США послабити військовий потенціал Ірану.

Коли настала його черга говорити, Рубіо сказав: «Якщо наша мета – зміна режиму або повстання, ми не повинні цього робити. Але якщо ціллю є знищення ракетної програми Ірану, то це мета, яку ми можемо досягти».

Усі покладалися на інстинкти президента. Вони бачили, як він ухвалював сміливі рішення, йшов на незбагненні ризики та якимось чином виходив на перший план.

«Я думаю, нам потрібно це зробити», – сказав президент присутнім. Він сказав, що вони повинні переконатися, що Іран не зможе мати ядерну зброю і запускати ракети по Ізраїлю чи по всьому регіону.

Генерал Кейн сказав Трампу, що у нього є трохи часу; йому не потрібно давати дозвіл до 16:00 наступного дня.

Наступного дня, за 22 хвилини до крайнього терміну, встановленого генералом Кейном, на борту літака Air Force One, Трамп надіслав такий наказ: «Операцію «Епічна лють» схвалено. Жодних відмін. Удачі».