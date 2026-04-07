«Любить не любить»: весілля на межі кенселінгу

Від 2 квітня у прокаті романтичне драмеді норвезького режисера Крістофера Борглі «Драма»; в українській адаптації стрічку назвали «Любить не любить». Уже на стадії анонсу від студії А24 фільм викликав інтерес через зірковий тандем головних акторів: Роберт Паттінсон і Зендея зіграли подружню пару. Студія зуміла підігріти цей інтерес нетривіальним маркетинговим ходом: у Boston Globe з'явилося фальшиве оголошення про заручини двох персонажів, яких грають актори, — частина читачів і фанатів сприйняла його за чисту монету. Кінокритик Ігор Кромф розповідає, як виглядає цей кіношний шлюб і чому українська адаптація назви зміщує акценти у фільмі, що насправді говорить про безпорадність цілого покоління перед загрозами реального світу.

Чарлі (Роберт Паттінсон) працює куратором у художньому музеї в Англії. Під час відвідин США він випадково знайомиться з книгаркою Еммою (Зендея). Знайомство миттєво закручується в стосунки, і от герої вже готуються до весілля: пишуть промови, репетирують танець, обирають диджейку та фотографку. Однак все змінюється після парної зустрічі з друзями Майклом (Мамуд Аті) та Рейчел (Алана Хаїм; як виявилося, іноді вона знімається не в Пола Томаса Андерсона).

На вечері усі розповідають про найгірші вчинки свого життя: Майкл прикрився колишньою дівчиною, щоб його не покусав бродячий пес; Рейчел в дитинстві замкнула сусідського хлопчика в шафі покинутого в лісі трейлера; Чарлі так забулив в інтернеті однокласника, що той виїхав з району; а Емма колись готувала масшутинг. Лише готувала – стріляла в лісі з батькової рушниці і записувала відеозвернення на випадок, якщо таки влаштує другий “Колумбайн”. Це дуже обурює друзів, а в Чарлі викликає невротичні підозри, що його кохана може бути убивцею-психопаткою.

Наступну годину часу глядачі спостерігатимуть, як розгортається сімейна драма напередодні весілля: героїня Зендеї намагається все залагодити, а герой Паттінсона все безкінечно псує.

Фото: надано командою фільму Кадр з фільму 'Любить не любить'.

Крістофер Борглі – молодий амбітний режисер з Норвегії. У 2022 році він здобув популярність завдяки драмеді на межі з бодігорором “Мене від себе верне”, в якому висміював своє покоління за бажання будувати власну проєкцію “успішного успіху” в соцмережах. Після цього Борглі підібрала студія А24, і він створив “Сценарії сну” з Ніколасом Кейджем, де іронізував над явищем “хайпу” – випадкової миттєвої слави. В обидвох фільмах замість м’якої іронії, що притаманна міленіальському жанру драмеді, режисер послуговувався дуже чорним гумором, викривальною сатирою та провокував постійне відчуття крінжу від дій та мотивацій персонажів.

У “Любить не любить” теж достатньо чорного гумору, сатири та крінжу, однак цього разу Борглі явно робить приціл на те, що фільм стане хітом сезону, а тому пом’якшує всі ці складові своєї кіномови.

Український варіант назви очевидно намагається змістити акцент стрічки в сторону романтичної комедії, де герою Паттінсона треба розібратися, любить чи не любить він майбутню дружину, і чи є якась червона лінія, яка завершує любов. Натомість оригінальна назва – “Драма” – розкриває це кіно в цікавішому спектрі, виводячи його за межі суто романтичного.

Героїню Зендеї піддають кенселінгу суто за минулі думки і нездійснені плани. На відміну від ініціаторів травлі Рейчел та Майкла, які наражали людей на реальну небезпеку, і навіть Чарлі, який, ймовірно, завдав ментальних травм свої жертві, Емма нікому нічого поганого не зробила. Висмоктана з пальця “драма” стає лейтмотивом фільму, в якому Борглі знову береться за звичне йому висміювання власного покоління міленіалів, що застигли у комфортних бульбашках і при зустрічі навіть з гіпотетичною проблемою впадають у істерику. Цю іронію нівелює українська адаптація, що намагається продати глядачам милий ромком із зірковою парою.

Драмеді – жанр не новий, однак нині він переживає нове означення, адже виявився найбільш зручною формою для ретрансляції проблем міленіалів. Покоління, яке придумало інтернет-іронію, тепер іронізує з власних проблем, страхів та тривог в кіно. Запорука хорошого драмеді – це якісно прописаний сценарій, де діалоги не скочуються в безглуздий мамблкор, а навпаки, дозволяють почути за пластом жартів та стьобу біль, рефлексії, переживання. Сюжет такого фільму як правило не надто складний, адже має передати побутові ситуації з життя покоління офісних клерків. Однак саме в розмовах можна вловити всю глибину проблем покоління.

“Любить не любить” – яскравий представник цього жанру. Його великою перевагою, звісно, є актори, які самі – міленіали. Паттінсон вдало видає гримаси розгубленого та сором’язливого нерда, який, поза своїм музеєм, взагалі не дуже розуміє, як спілкуватися з людьми. Зендея створює цікавий образ міленіальської Manic Pixie Dream Girl – це вже не дівчина з яскравим волоссям та безумними романтичними ідеями, як Клементіна з “Вічного сяйва чистого розуму” чи Рамона Флауерс з “Скотт Пілігрім проти всього світу”. Це дівчина у теплих светрах і заразливим сміхом, яка читає книги і може, за потреби, втішити нещасного мужчинку.

Дихотомія цих образів, замішана на міцній акторській хімії Паттінсона та Зендеї, дає результат – гра виглядає насправді перфектно. Образи головних героїв підсилюють і другорядні персонажі: колега Чарлі по музею Міша (Гейлі Гейтс); безхребетний Майкл (Мамуду Аті), який, наче ООН, намагається усіх помирити; його владна та істерична дружина Рейчел (блискуча Алана Хаїм) – усі вони додають відтінків до характерів головних героїв.

Зазвичай, за побутовим сюжетом та іронічними діалогами драмеді ховає соціальне висловлювання. Про пам’ять (як у фільмі “Справжня біль” Джессі Айзенберга); про сексуальне насилля (“Пробач, дівчинко” Єви Віктор); про загубленість у житті (“Найгірша людина в світі” Йоакіма Трієра); про поколіннєві проблеми (дилогія “Мої думки тихі” та “Люксембург, Люксембург” Антоніо Лукіча). Драмеді Борглі розповідають про репрезентацію людини через віртуальний світ. Однак в “Любить не любить” режисер іде глибше і починає розмірковувати про нездатність його покоління адекватно реагувати на тригер: міленіали, що формувалися у затишний мирний час, просто не можуть дати раду серйозним викликам; історія про те, що хтось колись просто думав про ультранасилля, викликає у них бажання відсторонитись і закенселити людину, з якою до того вони дружили багато років. У цьому фільмі, під комічною ситуацією з весіллям, яке може не відбутися через давню історію та тиск соціуму, Борглі розміщає набагато серйознішу оповідь про безпорадність офісного покоління перед загрозами реального світу.