Україна підтримає видання 100 перекладів українських книжок у 33 країнах світу

Україна профінансує видання 100 перекладів українських книжок у 33 країнах світу. Це результати конкурсу перекладацьких проєктів у межах програми Translate Ukraine, яку реалізує Український інститут книги за підтримки Міністерство культури України.

Як зазначила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна, українська література є важливою складовою культурної присутності країни у світі:

«Через книжки ми розповідаємо про себе, свою історію й свою стійкість. І важливо, що ці історії читають у десятках країн. Програма Translate Ukraine допомагає зробити українські книжки доступнішими».

Цьогоріч на конкурс надійшло 179 заявок від видавців з усього світу — на 18 більше, ніж торік. Після технічного відбору до оцінювання допустили 176 проєктів від 119 видавців із 44 країн. За результатами роботи експертної ради підтримано 100 перекладацьких ініціатив, які планують реалізувати протягом року.

Конкурс проходив у два етапи: технічну перевірку заявок фахівцями інституту та оцінювання експертною радою.

Загалом українські книжки перекладуть 30 мовами. Найбільше видань вийде польською (9), англійською (8) та сербською (7) мовами. Також значна кількість перекладів запланована чеською і німецькою (по 6), арабською, французькою та італійською (по 5). Серед інших мов — словацька, іспанська, литовська, латвійська, македонська, грецька, хорватська, болгарська, грузинська, шведська, азербайджанська, португальська, бенгалі та інші.

Видання в межах програми з’являться не лише в Європі, а й на інших континентах. Зокрема, у Лівані опублікують «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського та «Гайдамаки» Тараса Шевченка. У Єгипті арабською мовою вийде дитяча книжка «Це я така у бабу Устю» Наталі Місюк.

У Бразилії португальською видадуть «Погляд Медузи» Любка Дереша та «Гемінґвей нічого не знає» Артура Дроня. В Індії мовою бенгалі опублікують переклади українських поетів-класиків.

Серед найпопулярніших у міжнародних видавців — книжка-свідчення сучасної війни «Гемінґвей нічого не знає», яку перекладуть вісьмома мовами. Також значний інтерес викликав містичний детектив «Я бачу, вас цікавить пітьма» Ілларіона Павлюка — він вийде фінською, чеською, польською, румунською та азербайджанською мовами. Роман «Амадока» Софії Андрухович перекладуть французькою, іспанською, литовською та азербайджанською.

Програма Translate Ukraine спрямована на підвищення видимості української літератури у світі, підтримку перекладачів і видавців, а також розширення доступу до творів українських авторів для читачів у різних країнах.