Вже навесні 2026 року варшавський фонд Pro Musica Viva розпочинає серію концертів в Україні. Виступи, присвячені польській музичній культурі, відбудуться у кількох містах: 22 квітня — в Ужгороді, 26 квітня — в Рівному, 14 травня — в Івано-Франківську, 29 травня — в Хмельницькому та 14 червня — в Чернігові.

Концерти відбудуться у співпраці з місцевими філармоніями та оркестрами під орудою польського диригента Роман Ревакович, який уже багато років розвиває українсько-польські музичні зв’язки.

У програмі — твори визначних польських композиторів. Зокрема, прозвучить музика Фридерика Шопена, Вітольда Лютославського, Войцєха Кіляра та Генрика Міколая Ґурецького. Також програма охопить інших історичних постатей серед яких Юзеф Ельснер — учитель Шопена, а також Владислав Желенський, Станіслав Монюшко та Мечислав Карлович.

Музичні твори виконають українські солісти — скрипалі Лідія Футорська та Андрій Павлов, а також піаністи Йожеф Єрмінь, Олександра Зайцева і Дмитро Таванець у супроводі оркестрів філармоній міст-учасників туру.

Проєкт реалізується у співпраці з Інститутом Адама Міцкевича за підтримки Міністерство культури та національної спадщини Польщі та Польського Інституту в Києві.

Окрім цього, у вересні 2026 року у Варшаві заплановано проведення 12-х Днів української музики. Очікується участь піаніста Данила Саєнка, ансамблю PARTES із Києва, лірника Андрія Ляшука та Симфонічного оркестру Національної філармонії України. Деталі програми організатори обіцяють оголосити згодом.