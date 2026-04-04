Фонд Pro Musica Viva проведе серію концертів польської музики в Україні навесні–влітку 2026 року

Концерти відбудуться в п'ятьох українських містах.

Фонд Pro Musica Viva проведе серію концертів польської музики в Україні навесні–влітку 2026 року
Роман Ревакович
Фото: Видання The Claquers

Вже навесні 2026 року варшавський фонд Pro Musica Viva розпочинає серію концертів в Україні. Виступи, присвячені польській музичній культурі, відбудуться у кількох містах: 22 квітня — в Ужгороді, 26 квітня — в Рівному, 14 травня — в Івано-Франківську, 29 травня — в Хмельницькому та 14 червня — в Чернігові.

Концерти відбудуться у співпраці з місцевими філармоніями та оркестрами під орудою польського диригента Роман Ревакович, який уже багато років розвиває українсько-польські музичні зв’язки.

У програмі — твори визначних польських композиторів. Зокрема, прозвучить музика Фридерика Шопена, Вітольда Лютославського, Войцєха Кіляра та Генрика Міколая Ґурецького. Також програма охопить інших історичних постатей серед яких Юзеф Ельснер — учитель Шопена, а також Владислав Желенський, Станіслав Монюшко та Мечислав Карлович.

Музичні твори виконають українські солісти — скрипалі Лідія Футорська та Андрій Павлов, а також піаністи Йожеф Єрмінь, Олександра Зайцева і Дмитро Таванець у супроводі оркестрів філармоній міст-учасників туру.

Проєкт реалізується у співпраці з Інститутом Адама Міцкевича за підтримки Міністерство культури та національної спадщини Польщі та Польського Інституту в Києві.

Окрім цього, у вересні 2026 року у Варшаві заплановано проведення 12-х Днів української музики. Очікується участь піаніста Данила Саєнка, ансамблю PARTES із Києва, лірника Андрія Ляшука та Симфонічного оркестру Національної філармонії України. Деталі програми організатори обіцяють оголосити згодом.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
